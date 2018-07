Patrick Melrose, l'altra faccia di Benedict Cumberbatch

Un ricco la cui vita è tutt'altro che rosea: si tratta di Patrick Melrose, il protagonista della miniserie in onda su Sky Atlantic da lunedì 9 luglio alle ore 21.15, protagonista indiscusso Benedict Cumberbatch.



Ispirata ai romanzi semi-autobiografici dello scrittore Edward St Aubyn, la serie tratta le vicende di un uomo dalla vita scombinata, dipendente da sostanze stupefacenti e con alle spalle un’infanzia traumatica che si ripercuote sui suoi rapporti sociali e familiari.



Ma come è stato interpretare un personaggio così ambiguo?



Patrick Melrose: la miniserie TV con Benedict Cumberbatch



La realtà disincantata della nobiltà inglese

Lo show, con protagonista anche Jennifer Jason Leigh e Blythe Danner, segue il suo protagonista dall'età di cinque anni, quando viene abusato dal padre (interpretato da Hugo Weaving) in una casa di campagna in Provenza, attraverso la sua giovane età adulta, quando diventa eroinomane rimbalzando fra New York e Londra, fino all’uscita dal tunnel della droga e alla paternità. La storia narrata sul piccolo schermo restituisce un'immagine disincantata dell'alta borghesia inglese: “Questa storia rappresenta una finestra sulla società inglese, il protagonista è molto particolare e la sua storia insolita, drammaticamente insolita - dice Benedict Cumberbatch - Abbiamo visto le privazioni date dalla dipendenza e dall'abuso sessuale in molti ambiti differenti della società, ma forse non è mai stato affrontato questo aspetto all’interno della società nobiliare inglese. Quindi lo show presenta un dramma da un punto di vista diverso da quelli che siamo soliti vedere rappresentati sullo schermo”.



I mille volti di Patrick Melrose

Possiamo dire che per entrare nei panni del protagonista Benedict Cumberbatch abbia dovuto darsi un bel da fare, ritrovandosi a dovere dare il volto a diversi aspetti – anche molto diversi fra loro – dello stesso personaggio. Insomma, è stato molto divertente ma anche impegnativo: “Ritrarre un personaggio dai 25 ai 45 anni è stata una sfida significativa - dice Cumberbatch - come è stato anche molto difficile catturare l'atteggiamento e il modo di parlare del protagonista. Ad aiutare Cumberbatch nell’impresa è stato lo stesso Edward St Aubyn: l’autore non ha partecipato al remake cinematografico dei suoi romanzi, tuttavia si è reso disponibile a qualsiasi membro del cast per chiarimenti e consulti.



La scena più difficile

C'è una scena in particolare che l’attore ricorda come una delle più difficili dell’intera performance, quando cioè si ritrova chiuso in una camera d’albergo costretto a fare i conti con i suoi fantasmi, le sue paure e le sue dipendenze. Sono stati faticosi da riprodurre, dice l’attore, anche i momenti di litigio con la madre del protagonista e gli scontri con il padre. D’altronde ogni cosa nello show riconduce lo spettatore a quell’evento drammatico che Patrick Melrose subisce da bambino e che si ripercuote sulla sua intera esistenza. Pure per interpretare al meglio gli atteggiamenti di un drogato, l’attore si è affidato all’esperienza di due ex tossicodipendenti, che hanno provato a spiegargli il mondo in cui vivono le persone dipendenti dalla droga.

