Aspettando Mozart In The Jungle 4, in onda su Sky Atlantic dal 7 marzo

Arriva su Sky Atlantic la quarta stagione di Mozart In The Jungle , dunque a breve rivedremo tutti i bizzarri personaggi della comedy più musicale di sempre! Mentre Hailey porta avanti il suo sogno di diventare direttore d'orchestra, Rodrigo si ritrova obbligato a interpretare un pezzo del Maestro Mozart per assicurare al teatro i fondi necessari per andare avanti. Gloria deve barcamenarsi tra Mr. Fukumoto, il nuovo mecenate, e i musicisti, mentre Thomas tenta un'impresa disperata, trasformare un’orchestra di “asini” in un’orchestra di fenomeni. O almeno in un’orchestra di musicisti decenti! Dalla Grande Mela a Tokyo, è tempo di farsi guidare nuovamente dalla musica. L'appuntamento con i nuovi episodi è ogni mercoledì alle 21.15 a partire dal 7 marzo : sfoglia la gallery - GUARDA IL TRAILER DI MOZART IN THE JUNGLE 4