Le Bureau 4: su Sky Atlantic dal 30 novembre

Torna su Sky Atlantic Mathieu Kassovitz nei panni di Guillaume Debailly , il protagonista di Le Bureau - Sotto copertura . Ritroveremo Malotru, ancora in fuga. Sulle sue tracce ci saranno la CIA e la DGSE, che non possono lasciarsi sfuggire un asset così importante. Completano il cast principale Sara Giraudeau (l'agente Marina Loiseau), Florence Loiret-Caille (Marie-Jeanne Duthilleul, ora a capo del Bureau Des Legendes), Jonathan Zaccaï (l'agente Raymond Sisteron), Matthieu Amalric (James Jesus Angleton detto JJA, ex direttore del controspionaggio della CIA), Artus (Jonas Maury), Gilles Cohen (Marc "MAG" Lauré). L'appuntamento con gli episodi della quarta stagione è ogni venerdì alle 21.15 a partire dal 30 novembre.

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4: la trama

Ricercato dalla CIA e dalla DGSE, Malotru è fuggito a Mosca. Lì si trova costretto a collaborare con i servizi segreti russi in cambio di un posto sicuro dove nascondersi. A Parigi, intanto, il Bureau des Légendes è sotto l'attento scrutinio di JJA, il nuovo direttore della sicurezza interna della DGSE. Marie-Jeanne, ora direttrice del BDL, è pronta a mettere in atto un piano tanto delicato quanto importante: inviare un agente segreto a Mosca e farlo infiltrare in un gruppo di hacker russi. A essere scelto per la missione è un giovane geek della DGSE, Caesar. Sarà lui ad andare in Russia, e sarà lui ad aprire un nuovo fronte: quello della guerra cibernetica. Anche l'agente Marina Loiseau, fresca fresca di nuova identità, è in partenza per l'ex terra degli Zar. Nel frattempo, Jonas, l'analista siriano, responsabile della ricerca dei più pericolosi jihadisti francesi dopo la sconfitta di Daesh, attraverserà un Medio Oriente in rovina.