Le Bureau - Sotto copertura 3, episodio 1 e 2: le anticipazioni

Il venerdì sera di Sky Atlantic è sempre dedicato agli agenti agenti della DGSE, i protagonisti dell'avvincente serie francese Le Bureau - Sotto copertura . La terza stagione ricomincia da dove era finita la prima, con Malotru in mano al nemico, l'ISIS. Il sacrificio di Guillame sta pesando molto sul morale dei suoi colleghi, che, nonostante tutto, non possono ignorare il suo tradimento e il suo fornire informazioni confidenziali alla CIA. Cosa fare dunque? Come muoversi? L'appuntamento col primo e col secondo episodio è per venerdì 9 marzo alle 21.15

Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 1 IL TRAFFICANTE D’ARTE Malotru è ancora prigioniero dell’ISIS, e la DGSE, che deve assolutamente riportarlo a casa sano e salvo (Guillame è troppo prezioso per loro) arruola Nadia e le sue conoscenze siriane per elaborare un piano di salvataggio La tensione sale quando la CIA teme che il rilascio di Debailly possa portare sotto i riflettori il suo scandaloso tradimento. Nel frattempo, Marina è ancora traumatizzata dal suo calvario in Iran e sta sprofondando sempre più a fondo nella paranoia.

Le Bureau – Sotto copertura, stagione tre, episodio 2

IL RUSSO

Mentra Nadia dà finalmente il via ai negoziati tra l’ISIS e la DGSE, Malotru trova un primo barlume di speranza quando una delle sue guardie – una spia russa che lavora sotto copertura per i servizi segreti russi – si offre di aiutarlo a scappare. Ma per quale motivo lo starà facendo? Duflot intanto deve prendere in mano la situazione per aiutare Marina ad affrontare un caso sempre più grave di disturbo post traumatico da stress: l'Agente Loiseau deve tornare operativa quanto prima, ma soprattutto deve affrontare quanto successole per poterlo superare.