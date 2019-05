Arya campionessa di scherma, Jon Snow agli anelli, in equilibrio precario, il Re della Notte lanciatore di giavellotti ghiacciati e Sansa in versione "Mila Hazuki", pronta a schiacciare e a conquistare l'indipendenza del Nord: guarda i personaggi di Game of Thrones sfidarsi alle Olimpiadi di Spade. Sfoglia la gallery.

L'ottava e ultima stagione di Game of Thrones è in onda ogni lunedì alle 03.00 in versione originale sottotitolata (poi in replica la sera dopo gli episodi in italiano) e alle 21.15 in versione doppiata in italiano.