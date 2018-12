E' la fine di un'epoca: Kit Harington , che di secondo nome fa Jon "Tu non sai niente" Snow , ha veramente dato una bella sforbiciata alla sua criniera , e per non farsi mancare niente si è anche fatto crescere i baffi. Un look decisamente "particolare", ma c'è un motivo: Kit è infatti impegnato in uno spettacolo teatrale che si intitola True West , dove recita al fianco di Johnny Flynn. In questa gallery vedrete finalmente il Kit post Trono, ma dobbiamo avvisarvi: sedetevi prima di sfogliare le foto! Abituati come siete a vederlo con la magica accoppiata "capello fluente + barba incolta", rimarrete quantomeno spiazzati dal nuovissimo look dell'ormai ex Re del Nord . Non adatto a chi è debole di cuore. Per tutti gli altri: siate forti!