Chissà se a Westeros preferiscono il più chic frappuccino oppure continuano a optare per il classico caffè americano. Sono domande da porsi, dopo la messa in onda della quarta puntata dell’ottava e ultima stagione di «Game of Thrones», in cui, nel bel mezzo di un banchetto a Grande Inverno, tra calici di vino in metallo e tavolate imbandite in legna, s’intravede chiaramente una tazza di carta simile a quelle da asporto di Starbucks.

Chiaramente un errore, notato quasi immediatamente dai milioni di appassionati della serie e rimbalzato - attraverso i social network - in tutte le parti del mondo, amplificando ulteriormente di fatto l’attesa per la nuova puntata, che va a precedere il gran finale della serie.

Game of Thrones: la viralità della svista

La notizia (anche se, in questo caso, sarebbe meglio parlare proprio di curiosità) è diventata virale al punto che qualcuno ha pure ipotizzato che si trattasse di una svista voluta dai produttori per creare ulteriore pathos attorno agli ultimi episodi.

Una possibilità smentita direttamente dal produttore esecutivo della serie Bernie Caulfield, che ha ammesso come la tazza in questione non avrebbe dovuto trovarsi su quel tavolo.

Game of Thrones: le «risposte» di HBO e Starbucks

A quel punto, HBO, il network che trasmette la serie in America, ha colto la palla al balzo e - sul profilo ufficiale di Twitter - ha scritto: “Si è trattato di un errore. Daenerys aveva ordinato una tisana”.

Allo stesso modo, anche Starbucks ha «risposto» alla svista, twittando dal profilo ufficiale: “Sinceramente siamo sorpresi che non abbia ordinato un Dragon Drink”.

Game of Thrones: l’attesa per il quinto episodio

Intanto la mancia trionfale della serie - record episodio dopo episodio: il terzo, sulla battaglia con gli Estranei, ha totalizzato 12 milioni di spettatori complessivi - va avanti incessante e si prepara alla messa in onda del quinto episodio su sei.

Al centro il tanto atteso scontro tra la madre dei draghi Daenerys Targaryen e la perfida Cersei Lannister, che, al momento, siede sul Trono di Spade.