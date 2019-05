Game of Thrones, il finale: una playlist su Spotify potrebbe svelarlo

Per poter assistere al finale di «Game of Thrones» (e sciogliere, di conseguenza, con certezza, tutta una serie di interrogativi in sospeso) si dovrà attendere la messa in onda del sesto e ultimo episodio dell’ottava stagione, previsto per le prossime settimane.

Nell’attesa, però, indicazioni particolarmente succulente potrebbero arrivare dalla playlist Spotify della serie, come rivelato dagli stessi creatori dello show David Benioff e D.B. Weiss.

"La risposta al finale è al cento per cento nascosta nelle scelte delle playlist" hanno scritto i due in un’e-mail inviata al portale For the Record, nato per raccogliere tutte le notizie legate al mondo Spotify. “Nessuno ci crederà, ma è proprio così”.

Game of Thrones: la playlist «Game of Thrones: the End is Coming»

La raccolta di canzoni, dall’emblematico titolo «Game of Thrones: the End is Coming», è composta da 50 brani diversissimi tra loro, che spaziano da un genere all’altro.

Si va dal rock dei Queen al pop di Prince, passando per l’alternative metal dei System of a Down al rap del controverso Kanye West.

Come prevedibile, nelle canzoni non ci sono risposte esplicite, ma soltanto indizi sparsi da decifrare con attenzione. A partire dai titoli, per nulla casuali: da «Sleep Now in the Fire» (Adesso dormi nel fuoco, ndr) di Rage Against The Machine a «Girl from the North Country» (La ragazza che viene dal Nord, ndr) di Johnny Cash e Bob Dylan.

Game of Thrones: il successo della colonna sonora

In generale, negli anni, la colonna sonora di «Game of Thrones» ha fatto registrare numeri straordinari su Spotify, riassumibili in oltre 380 milioni di stream.

Non solo. Perché oltre 250 mila utenti hanno creato sulla piattaforma playlist ispirate alla serie e molte altre ispirate anche ai singoli personaggi.

Tra questi, quello ad averne ottenute di più (quasi ottomila), è Tyrion Lannister, indicato dalla maggior parte delle persone come il più meritevole di sedersi sul Trono di Spade.

