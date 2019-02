Il Trono di Spade: un San Valentino da Sette Regni

14 febbraio: San Valentino, la festa dell'amore, degli innamorati, delle rose regalate, delle cene romantiche, dei regali e delle dichiarazioni che lasciano senza fiato. Ma non per i fan di Game of Thrones . Per loro il 14 febbraio di quest'anno significa infatti solo una cosa: che mancano solamente due mesi al debutto dell'ottava e ultima stagione della serie!! In attesa del gran finale - in onda negli U.S.A., per l'appunto, domenica 14 aprile, mentre in Italia, causa fuso orario, si andrà alle 03.00 di notte di lunedì 15, ovviamente su Sky Atlantic - ecco cosa abbiamo imparato sull'amore guardando Il Trono di Spade

Fate l'amore, non la guerra. A meno che non viviate dentro l'universo narrativo de Il Trono di Spade, in cui la seconda opzione ha nettamente più spazio della prima. Eppure anche Game of Thrones, serie non proprio nota per le sue storyline romantiche, al di là delle leggende, degli elementi fantasy e del secolare scontro tra il bene e il male, tra il giorno e la notte, tra i vivi e i morti, fa dei rapporti tra i personaggi i suoi veri punti di forza.

Belle le battaglie, belli i duelli, belli gli inseguimenti, belli i momenti di machiavellica politica, ma ammettiamolo: è per Daenerys e Drogo, per Ygritte e Jon, per Missandei e Verme Grigio, per Tyrion e Shae, e, perché no, anche un po' per Cersei e Jaime che ci è scesa la lacrimuccia (o la lacrimona, a seconda delle situazioni).

In attesa del 14 febbraio - giorno in cui si festeggia San Valentino, giorno in cui l'amore romantico è il protagonista indiscusso - e, soprattutto, in attesa del 15 aprile - giorno in cui, alle 03.00, su Sky Atlantic andrà finalmente in onda il primo episodio dell'ottava e ultima stagione della serie in versione originale sottotitolata, in contemporanea con gli U.S.A. -, ecco cos'abbiamo imparato sull'amore grazie a GoT.