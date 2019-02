Game of Thrones: Ser Gregor al Super Bowl

Uno spot che non è dicerto passato inosservato: la 53° edizione del Super Bowl è stata il palcoscenico per la messa in onda di una pubblicità che ha fatto il giro dei social. Protagonista indiscusso il temibile e inquietante Ser Gregor de Il Trono di Spade . Scopri di più

L’attesa per l’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade si fa sempre più frenetica e il pubblico è ormai in agitazione per la data in cui si accenderanno i riflettori sulle sorti dei protagonisti della serie, ovvero il 14 aprile 2019 negli Stati Uniti e il giorno seguente, il 15 aprile alle 03.00, in Italia per via del fuso orario.

Domenica 3 febbraio negli U.S.A. si è tenuto il 53° Super Bowl, ovvero la finale del campionato della National Football League, nonché l’evento televisivo statunitense più seguito che ogni anno incolla davanti allo schermo milioni di persone. La finale non è soltanto uno spettacolo sportivo, ma rappresenta anche una vetrina prestigiosa per i brand che hanno la possibilità di comunicare a una vastissima platea di spettatori che generalmente supera i 100 milioni di persone. Per questo motivo ogni anno le aziende si sfidano a colpi di colpi scena e creatività per la realizzazione di spot che possano catturare gli spettatori e passare alla storia.

Uno spot infuocato con un ospite a sorpresa

Tra i protagonisti commerciali della scorsa notte c’è stata sicuramente la pubblicità della Budweiser mirata alla promozione della Bud Light, per la quale l'azienda ha deciso di allearsi con la serie dei record, Game of Thrones. Le prime immagini dello spot ci ricordano subito l’ambientazione de Il Trono di Spade. Un duello medioevale sta per avere inizio: da un lato il Bud Knight, testimonial della birra, dall’altro un avversario la cui identità non viene subito rivelata. La melodia che lo introduce, però, ci dà un indizio. Avete riconosciuto la melodia? Esatto si tratta proprio di The Rains of Castamere, il tema musicale di una certa casata di una certa serie tv. Lo scontro ha inizio e ad avere la peggio è il Bud Knight, l'idolo della folla.

Il contendente si avvicina allo sconfitto, e in quel momento lo spettatore riesce finalmente a scoprirne l’identità: si tratta di Gregor Clegane, ovvero la Montagna de Il Trono di Spade. I presenti sono increduli per del duello e, mentre la folla è intenta a guardare l’accaduto, un evento improvviso rompe l’equilibrio. Si tratta di un drago che dall’alto plana sui presenti non lasciando via di scampo a nessuno. La ferocia dell’animale è inarrestabile, e porta con sé fuoco, terrore e distruzione. I presenti scappano tra le fiamme incandescenti e lo spot si chiude con l’immagine del Bud Knight riverso a terra mentre un cartello finale ricorda l’attesissimo appuntamento, ovvero la data di inizio dell’ultima stagione di GoT.

Grandi consensi dal mondo social

Lo spot ha immediatamente fatto il giro dei social, presi d’assalto dai commenti entusiasti dei fan della serie. Al momento il video della pubblicità, in versione estesa, quindi con una durata di circa 90 secondi, ha ottenuto su YouTube quasi due milioni di visualizzazioni in meno dodici ore, simbolo della grande forza comunicativa della serie. Il video conta anche oltre 40.000 like e più di 4.000 commenti, tutti entusiasti per lo spot. C’è anche chi lo ha definito il vero spettacolo del Super Bowl. D'altronde, quando c'è di mezzo Ser Gregor non si può che rimanere, nel bene e nel male, senza fiato!