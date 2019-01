Dopo il nome della sceneggiatrice del pilot e, presumibilmente, dell'intera serie, Jane Goldman, e dopo il nome della prima attrice ufficialmente coinvolta, la star di Hollywood Naomi Watts, HBO svela il nome di chi sarà dietro la macchina da presa sul set, la regista inglese SJ Clarkson, e i nomi di ben 8 membri del cast: continua a leggere e scopri di più sul prequel de Il Trono di Spade

Nuove notizie riguardanti il prequel de Il Trono di Spade attualmente in produzione: martedì 8 gennaio HBO ha infatti svelato il nome di 8 interpreti - una buona parte, se non quasi la totalità, del cast principale, verrebbe da supporre - e della persona che sarà dietro la macchina da presa di tutti gli episodi, la regista inglese SJ Clarkson (già alla regia della serie Collateral, del pilot di Jessica Jones e di svariati episodi di Orange Is the New Black, Dexter, Bates Motel, nonché alla regia del prossimo film della saga di Star Trek). Per quanto riguarda il cast, ecco chi farà compagnia alla star Hollywoodiana Naomi Watts, il cui personaggio, vi ricordiamo, è stato descritto con queste parole: "una carismatica donna di mondo, che nasconde però un oscuro segreto”.Forse un'antenata di Cersei? Ad ogni modo, ecco gli 8 giovani attori che vedremo nel prequel di Game of Thrones, prequel ambientato all’incirca 10000 anni prima dei fatti narrati nella serie cult di casa HBO (la cui ottava e ultima stagione andrà in onda ad aprile di quest'anno), durante il periodo di passaggio fra l’Età degli Eroi e “il periodo più buio di Westeros”, alias La Lunga Notte.

Da sinistra a destra: Naomi Ackie, Denise Gough, Jamie Campbell Bower, Sheila Atim, Ivanno Jeremiah, Georgie Henley, Alex Sharp, Toby Regbo

Purtroppo non sono ancora stati annunciati i nomi e le descrizioni dei personaggi, ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più su questi giovani e fortunati interpreti.

Naomi Ackie: attrice inglese che vedremo prossimamente in Star Wars: Episode IX. Ha debuttato al cinema nel 2016 nel film Lady Macbeth. Già vista nella pellicola Yardie e nella serie tv The Bisexual.

Denise Gough: attrice inglese di teatro. Ha preso parte a una serie di produzioni, tra cui People Places and Things e Angels In America. Vista recentemente nel film Colette nei panni della pioniera transgender Marquise de Belbeuf.

Jamie Campbell Bower: attore e musicista britannico già visto nella saga di Twilight, nella serie tv Camelot, nel musical Sweeney Todd e nel film Animali fantastici: I crimini di Grindelwald.

Sheila Atim: giovane attrice britannica apprezzata nella serie Harlots.

Ivanno Jeremiah: attore inglese già visto nelle serie Humans e Black Mirror. Lo vedremo prossimamente nel film The Flood.

Georgie Henley: conosciuta soprattutto per il ruolo di Lucy nei film della saga di Narnia, la vedremo prossimamente nella miniserie The Spanish Princess.

Alex Sharp: attore britannico visto nella produzione The Curious Incident of the Dog in the Night-Time e visto anche in in How to Talk to Girls at Parties.

Toby Regbo: giovane interprete londinese già apprezzato nelle serie Reign e The Last Kingdom e nel film Animali fantastici: I crimini di Grindelwald.

Che panni andranno a indossare? Per ora non ci è dato saperlo, ma se volete scoprire quali personaggi potremmo vedere in questo atteso prequel, cliccate qui.