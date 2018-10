Il Trono di Spade: una birra da Regina

Emilia Clarke è Daenerys Targaryen @HBO

Un modo super consigliato per sconfiggere la lunga attesa che ci attende per scoprire l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade è una bella birra, ma non una qualunque: la birra della Madre dei Draghi . Pur non sapendo di preciso quando la serie tv più attesa di sempre tornerà disponibile con la sua ultima stagione - si pensa dalla prima metà del 2019 - bere la birra di Daenerys ci sembra un ottimo escamotage per "ammazzare" il tempo... Beviamoci su!

La birreria Ommegang e HBO hanno annunciato la nuova birra della collezione Royal Reserve, un quartetto di birre ispirato a diversi personaggi di Game of Thrones. Dopo la birra dedicata al valoroso Jon Snow, King in The North, Re del Nord, scura e sensuale, l'ultimo arrivo è Mother of Dragons, birra dedicata a Daenerys Targaryen, la Madre dei Draghi.

Creata e miscelata per una personalità che prende con fuoco e sangue tutto ciò che è suo,è una miscela di affumicatura e kriek belga - la kriek è un tipo di birra belga a cui viene aggiunto succo di ciliegia - che rappresenta il fumo e il fuoco che Daenerys scatena sui suoi avversari. La birra è disponibile in tutta la rete di distribuzione Ommegang dal 28 settembre in bottiglie da 750 ml al costo di $12.99.

Il presidente di Ommegang, Doug Campbell ha espresso la sua opinione: "Mother of Dragons è una birra che rappresenta uno dei nostri personaggi preferiti di Game of Thrones. L'ascesa di Daenerys dall'oscurità è stata una delle trame più avvincenti dello show e siamo entusiasti di rilasciare una miscela che incarna i tratti caratteriali sostenitori di quella crescita".

Secondo il comunicato stampa,ha un color mogano, delle sfumature rubine e una testa color crema. Quando viene versata ha un aroma di ciliegie ricoperte di cioccolato che si intreccia con quello di fumo sottile e malto tostato. La Madre dei Draghi ha il 6,5% gradazione alcoolica.Le precedenti birre dellaincludono tantissime varietà ognuna ispirata a un determinato personaggio, come ad esempio, la birra al barley chiamataispirata aun'altra bionda dalla miscela acida chiamataispirata a. Nell'attesa vi invitiamo a recuperarle e a provarle tutte... Buona bevuta!