Il Trono di Spade 8: battuto l’ultimo ciak, le riprese del prequel da ottobre

Riprese finite per l'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade , in onda nel 2019. Secondo i sempre aggiornatissimi siti Winter is Coming e Watchers on The Wall, l'ultimissimo ciak della serie, quello definitivo, sarebbe stato battuto. Ma c'è un'altra notizia interessante: a quanto pare il prequel ambientato durante l'Età degli Eroi entrerà in produzione a ottobre: continua a leggere e scopri di più

Lacrime di disperazione da una parte, lacrime di gioia dall'altra: la notizia dell'ultimissimo ciak, quello definitivo, battuto per le riprese dell'ottava stagione de Il Trono di Spade non può lasciare indifferenti, perché segna l'inizio della fine di un'epoca, ma le voci secondo cui il prequel ambientato durante l'Età degli Eroi entrerà in produzione a ottobre fanno ben sperare in termini di attesa, nel senso che quasi sicuramente a questo punto vedremo lo spin-off creato da Jane Goldman (con la supervisione di George R.R. Martin) nel 2020.

I sempre aggiornatissimi siti Winter is Coming e Watchers on The Wall ci informano infatti che si è già tenuto (precisamente domenica 8 luglio) il wrap up party - la festa a cui partecipano il cast artistico e tecnico dopo che è stata girata l'ultima scena in assoluto - a Belfast, e che tra i presenti c'erano Kit Harington, Isaac Hempstead-Wright, Ben Crompton, John Bradley, Iain Glen, Joe Dempsie, Pilou Asbæk, Jacob Anderson, Hannah Murray, Sophie Turner, Kerry Ingram, Alfie Allen, Nathalie Emmanuel, David Benioff e D.B. Weiss.

Mentre Il Trono di Spade 8 si appresta dunque a entrare in post-produzione - montaggio, effetti speciali, colonna sonora, e tutte quelle "cosine" fondamentali per mettere insieme il materiale girato in maniera coerente e per dare forma agli episodi -, il prequel ambientato durante l'Età degli Eroi (di cui vi abbiamo parlato qui e qui) si appresta invece a entrare in produzione. Le riprese, che si terranno sempre in Irlanda del Nord, precisamente presso i Paint Hall Studios, a quanto pare cominceranno a ottobre, dunque nelle prossime settimane potrebbero iniziare a circolare le prime notizie sul cast e sulla trama.