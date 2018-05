Il Trono di Spade 8: rivedremo Rhaegar Targaryen?

Le riprese dell’ottava e ultima stagione della serie sono attualmente in corso in Irlanda del Nord, ma, come ormai ben sappiamo, l’attesa è ancora lunga, molto lunga. Intanto, ecco nuovi potenziali, possibili, probabili spoiler: pare che Wilf Scolding, interprete di Rhaegar Targaryen nella S07, in questi giorni si trovasse a Belfast… Continua a leggere e scopri di più

Un attore della settima stagione de Il Trono di Spade in questi giorni era a Belfast, cosa che fa presumere la sua presenza nell’ultimo capitolo della serie, in onda del 2019. Ma di chi stiamo parlando? Di Wilf Scolding, interprete del nobile principe Rhaegar Targaryen, marito di Lyanna Stark e padre di Jon Snow, che in realtà si chiama Aegon ed è ufficialmente un membro della casata dei Signori dei Draghi. In data 30 aprile, infatti, Wilf ha postato codesta immagine sul suo profilo Instagram:

La foto è stata cancellata dopo poco, ma ormai il danno era fatto. Wilf, ma non lo sai che infinite sono le risorse dell’internet, specialmente quelle dei fan di Game Of Thrones??

Ad ogni modo, la presenza di Scolding a Belfast potrebbe anche essere assolutamente casuale…ma potrebbe anche non esserlo! Nel secondo caso, ciò significherebbe che possiamo aspettarci altri flashback incentrati sui genitori di Jon. Il che, a pensarci bene ha senso. Nel momento in cui Jon finalmente arriverà a Grande Inverno, infatti, rivedrà Bran, e a quel punto la rivelazione sarà inevitabile.

Nonostante non si sia visto fino alla settima stagione, e peraltro solo attraverso brevi flashback, il personaggio di Rhaegar è uno dei personaggi chiave della saga, non a caso è stato nominato molte volte nel corso della serie.

C’è poi un’altra questione in sospeso. George R.R. Martin ha dichiarato che entro la fine dell’anno uscirà Fire and Blood, il volume che racconta nel dettaglio la storia della famiglia Targaryen, dall’arrivo a Roccia del Drago dopo la caduta della Valyria fino alla Ribellione di Robert Baratheon. Il ritorno di Wilf Scolding potrebbe dunque essere una conferma dell’ipotesi che lo spin-off che andrà in produzione dopo la fine de Il Trono di Spade sarà proprio sulla casata dei Signori dei Draghi?