Il Trono di Spade: lo spin-off sarà un prequel sui Targaryen?

L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda nel 2019, dunque ci tocca farcene una ragione e imparare a sopportare questa atroce attesa. In nostro aiuto, però, ecco arrivare il buon George R.R. Martin, che ha confermato che Fire and Blood, la sua nuova creatura, uscirà entro la fine dell’anno (mentre l’uscita di The Winds of Winter è stata rimandata quantomeno al prossimo anno).

Ci terremo dunque impegnati con la storia, peraltro piuttosto contorta, della casata Targaryen, dalla fuga da Essos dopo il Disastro di Valyria fino a, presumibilmente, la Ribellione di Robert Baratheon, passando per la guerra civile che rischiò di far sparire per sempre la famiglia più platinata di sempre. Il prequel della saga Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, però, non avrà la forma del romanzo: andremo a conoscere la casata dei draghi nel formato delle cronache d’epoca e di resoconti storici scritti da Maestri e Arcimaestri, e via dicendo. Peraltro sembra proprio che si tratterà di un bel tomo, qualcosa come 1000 pagine, riga più riga meno, dunque non si tratterà di una lettura mordi e fuggi.

La notizia è ghiotta, e non solo perché la storia dei Targaryen è particolarmente avvincente, ma anche perché l’uscita di Fire and Blood potrebbe significare che lo spin-off di cui HBO ha ordinato lo sviluppo potrebbe proprio essere incentrato sui Signori dei Draghi. Chi non vorrebbe più draghi, d’altronde? Ovviamente non c’è nulla di certo, si tratta di pure speculazioni, però…