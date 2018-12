I'm Dying Up Here - Chi è di scena? 2: Qualcosa tra noi

Nuovo appuntamento con la seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena? , lo show targato Showtime e prodotto da Jim Carrey che ci porta nella Los Angeles degli anni Settanta ai tempi dell'esplosione della stand-up comedy. Non perdere il sesto episodio, in onda mercoledì 12 dicembre alle 22.15, subito dopo i nuovi episodi di Fortitude 3

I'm Dying Up Here, stagione 2, episodio 6

Between Us è il sesto episodio della seconda stagione di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?. Adam e Ralph ricevono buone, anzi, ottime notizie: finalmente! Goldie si rende conto che Amanda le sta nascondenso qualcosa. Ron mette in atto un tentativo di salvataggio quasi disperato. La relazione tra Gloria e Adam va avanti tra alti e bassi. Mentre Nick ha un confronto piuttosto aspro e diretto con suo zio Chris, Bill lo aiuta facendosi carico di alcuni suoi problemi a livello legale. Eddie riceve un'amara lezione in amore da Roy: non basta crederci per far funzionare una relazione, bisogna anche impegnarsi a mantenerla viva. Cassie, divisa tra la sua ambizione e il desiderio di mandare tutto e tutti a quel paese, lega con Dawn: girl power!