Ora è il suo turno. Ora c'è solo lei a capo degli Stati Uniti d'America. Robin Wright è la protagonista indiscussa della sesta e ultima stagione di House of Cards , in arrivo il 2 novembre in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic . Oltre all'interprete di Claire Underwood, ritroveremo Michael Kelly (Douglas "Doug" Stamper), Jayne Atkinson (Catherine "Cathy" Durant), Patricia Clarkson (Jane Davis), Constance Zimmer (Janine Skorsky), Derek Cecil (Seth Grayson), Campbell Scott (Mark Usher), e Boris McGiver (Tom Hammerschmidt). Tra le new entry troviamo invece Diane Lane e Greg Kinnear, che interpretano rispettivamente i fratelli Annette e Bill Shepherd, eredi di un impero industriale molto influente in politica, e Cody Fern, che interpreta Duncan, l'ambizioso figlio di Annette. In attesa di vedere House of Cards 6, ecco le prime immagini - House of Cards 6: è ufficiale, Frank Underwood è morto