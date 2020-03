Yellowstone, episodio 4: Mentre Monica deve occuparsi dei nipoti, rimasti senza genitori, Kayce, consumato dal senso di colpa ma impossibilitato a parlare, porta Tate al ranch per fargli passare un po' di tempo lontano dalla riserva. John è contento di vederli, ma è anche turbato: pare che tra i suoi potenti amici circolino delle voci su di lui e sul suo futuro. Mentre Beth si diverte a umiliare un po' Dan Jenkins, Jimmy ha un violento scontro con un collega. A toglierlo dai guai è Rip Wheeler, che gli svela cosa significa esattamente il marchio che loro e pochi altri eletti portano sul petto. - Yellowstone, episodio 5: Kayce deve vedersela con la polizia della riserva e con Rainwater. Beth porta avanti la sua opera di distruzione di Jenkins, ma Jenkins ha deciso di passare al contrattacco. John prova a convincere Monica a trasferirsi al ranch per il bene di Tate, ma in realtà è per avere suo figlio più vicino e sotto stretto controllo. Rip recluta una nuova leva e ripensa al suo passato. Dopo l'ennesima accesa discussione con Beth, Jamie, che ha capito la gravità della situazione, chiede a suo padre di rimandarla a Salt Lake City, ma Dutton ha bisogno di sua figlia lì per sconfiggere i suoi nemici. - Non perdere il quarto e il quinto episodio della prima stagione di Yellowstone, in onda su Sky Atlantic venerdì 27 marzo alle 21.15.