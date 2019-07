Partiranno a fine luglio le riprese di WE ARE WHO WE ARE, la nuova co-produzione SKY e HBO scritta e diretta da LUCA GUADAGNINO (Chiamami col tuo nome ), prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per WILDSIDE e distribuita a livello internazionale da Fremantle (con Luca Guadagnino, Nick Hall, Sean Conway, Riccardo Neri e Francesco Melzi d’Eril come produttori esecutivi). We Are Who We Are è una storia di formazione incentrata su due adolescenti americani che risiedono in una base militare statunitense in Italia insieme alle loro famiglie. La serie - che sarà composta da 8 episodi scritti da Luca Guadagnino, Paolo Giordano e Francesca Manieri - parlerà di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avverrà in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. Nel cast Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Kid Cudi, Faith Alabi, Spence Moore II, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier e Sebastiano Pigazzi. SFOGLIA LA GALLERY.