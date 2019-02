E' in onda su Sky Atlantic la seconda stagione di Room 104 , l'inquietante serie antologica creata dai fratelli Mark e Jay Duplass. Non perdere gli episodi 7, 8 e 9, in onda mercoledì 27 febbraio a partire dalle 21.15. - Room 104, episodio 7: The Man and the Baby and the Man. Intenzionati a concepire, e a filmare il momento clou, una coppia si ritira nella stanza 104. Un improvviso atto di tradimento, però, scombina completamente le carte in regola. - Room 104, episodio 8: A Nightmare. Una donna si ritrova intrappolata nello stesso terribile incubo senza possibilità di uscire dal loop. - Room 104, episodio 9: The Return. Una ragazzina orfana di padre torna nella stanza 104, la stessa stanza in cui ha vissuto il lutto, insieme a sua madre. Lì spera di riuscire a mettersi in contatto col genitore defunto.