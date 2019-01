Su Sky Atlantic sta per tornare Tin Star , la produzione Sky con protagonista Tim Roth . Dopo gli eventi del finale del primo capitolo della serie, Jim e la sua famiglia non saranno mai più gli stessi. La seconda stagione, girata a Calgary, in Canada, riprende con il protagonista relegato nella remota natura delle Montagne Rocciose con la sua famiglia sconvolta e traumatizzata dagli ultimi tragici avvenimenti. Alla ricerca di un rifugio dai suoi genitori, Anna viene accolta dai Nickel, una famiglia timorata di Dio formata dal pastore Johan, da sua moglie Sara e dalla figlia Rosa. Grazie a loro, Anna vive nascosta in mezzo agli Ammoniti - una comunità religiosa vicino a Little Big Bear. Tuttavia, la pacifica "famiglia della prateria" nasconde dei segreti piuttosto inquietanti, e non passa molto tempo prima che la ragazza sia costretta a cercare l'aiuto di suo padre. Per salvare la sua famiglia, e per espiare i suoi peccati, Jim dovrà formare un'alleanza a dir poco scomoda. Intanto Elizabeth Bradshaw deve difendere il suo ruolo all'interno della North Stream Oil da nuovi attacchi. L'appuntamento con i nuovi episodi è ogni venerdì alle 21.15 a partire dal 15 febbraio: sfoglia la gallery con le immagini di Tin Star 2