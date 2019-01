Scollature, spacchi, trasparenze, sideboob, schiene nude e forme fasciate : sul tappeto rosso dei Golden Globe 2019, giunti alla 76esima edizione, le star si sono date battaglia in quanto a sensualità e bellezza. Complici le firme della moda da sempre più quotate, che in queste serata si rivelano quasi sempre una garanzia, le attrici di cinema e tv hanno valorizzato la loro passerella sul red carpet in svariati modi.

Halle Berry ha optato per un abito fasciato con spacco e trasparenze, Keri Russell per una scollatura davvero profonda, Saoirse Rornan per un leggero sidebooob, Charlize Theron ha mostrato un'audace apertura sul davanti mentre Gina Rodriguez ha scelto la modalità no-bra. Chapeau alla sempre perfetta Catherine Zeta Jones, che in barba ai suoi 49 anni ha brillato con un abito verde smeraldo dallo spacco mozzafiato.

La compagna di Bradley Cooper, Irina Shayk, si è affidata come sempre a Versace, e con il suo abito in oro, effetto push-up e stacco di coscia in vista, non ha lasciato spazio alle concorrenti in questa sfida al look più sexy: la vincitrice è lei!