Nuovo appuntamento con Escape at Dannemora , la miniserie diretta e prodotta da Ben Stiller con Patricia Arquette, Benicio del Toro e Paul Dano. Siamo ormai a giugno, il mese in cui in cui i veri Richard Matt e David Sweat fuggirono dal Clinton Correctional Facility, il carcere di Dannemora, la notte tra il 5 e il 6 giugno del 2015. Il fatidico giorno è dunque arrivato e i nostri, Richard, David e Tilly lo vivono ognuno in maniera diversa. Matt ovviamente non vede l'ora, anche perché Murder è di nuovo in giro per i corridoi del carcere, e ha ovviamente intenzione di vendicarsi. Sweat sa bene che ogni mossa dovrà essere calcolata ed eseguita al millimetro, è lucido e pronto all'azione: ormai potrebbe muoversi a occhi chiusi nelle viscere nella prigione, dunque per lui non sarà altro che l'ennesima passeggiata. Anche se, questa volta, sarà una passeggiata verso la libertà. Fuori dal tombino e poi via, verso l'inizio di una nuova vita. Tilly è invece nervosa, molto nervosa. I sogni a volte sono belli proprio perché irrealizzabili, ma questo sogno sta invece per realizzarsi entro poche ore, e a ogni minuto che passa sembra sempre meno bello. Il senso di colpa nei confronti di Lyle e il puro terrore per le conseguenze di ciò che sta per andare a fare le causano un attacco di panico che la fa finire in ospedale: riuscirà a farsi trovare fuori dalle mura del carcere all'orario previsto?