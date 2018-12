SFOGLIA LA GALLERY ( foto) Kelly Reilly è Kerra, l'indomita e testarda figlia di Re Pellenor, sovrano dei Cantiaci (anche detti Cantii). Sarà lei a guidare il suo popolo contro gli invasori



Nikolai Lie Kaas è Divis, un ex druido cacciato dalla sua comunità. E' lui a "sentire" per primo che qualcosa non va. Questo qualcosa è lo sbarco dei Romani in Britannia

David Morrisey è il comandante romano Aulo Plauzio, che ha ricevuto dall'imperatore Claudio il compito di conquistare la Britannia. Aulo, però, sembra molto affascinato dalle tradizioni e dalla cultura delle popolazioni celtiche, specialmente dai Druidi



Zoe Wanamaker è la Regina Antedia, sovrana dei Regnensi. Da sempre la sua tribù è in lotta contro i Cantiaci, ma Antedia ha un motivo molto personale per odiare i suoi nemici: Kerra, la figlia di Pellenor, ha castrato suo figlio, il suo unico erede, durante la loro prima notte di nozze

Eleanor Worthington-Cox è la giovane Cait. Al momento dell'arrivo dei Romani, Cait sta per partecipare alla cerimonia di iniziazione che la renderà ufficialmente donna, dunque membro adulto della comunità



L'armata romana in Britannia

Mackenzie Crook è il potente Druido Veran. Con tutto quel trucco prostetico è difficile riconoscerlo, eppure l'abbiamo già visto. Dove? Ovviamente ne Il Trono di Spade, dove ha interpretato il Bruto Orell

Ian McDiarmid è Re Pellenor, sovrano dei Cantiaci e padre di Kerra. Convinto sostenitore della tradizione, e fedele alle parole dei Druidi, vede i Romani come il male assoluto, da combattere a ogni costo e con ogni mezzo

Joe Armstrong è Gildas, unico figlio di Antedia

Barry Ward è Sawyer, il padre di Cait

Hugo Speer è Lucio, secondo in comando dell'armata romana e amico di Aulo

Julian Rhind-Tutt è Phelan, figlio primogenito do Re Pellenor, ed erede al trono dei Cantiaci

Annabel Scholey è l'ambiziosa Amena, moglie di Phelan. Stanley Weber è Lindon, l'altro marito di Amena, sposato su ordine di Pellenor per rafforzare i rapporti tra i clan

Una cerimonia celtica officiata dai Druidi

Veran, il più potente dei Druidi

Kerra

Cait e Divis

Aulo Plauzio

Antedia

Veran

Veran e Kerra

Divis

Aulo e Kerra

Veran e Aulo

Su Sky Atlantic sta per arrivare Britannia , il dramma storico in "salsa punk" ambientato nel 43 d.c. durante la campagna dell’esercito romano in Britannia, terra misteriosa governata da donne guerriere e potenti druidi. La serie è una produzione originale del gruppo Sky Nel cast, Kelly Reilly (True Detective, Black Box), David Morrissey (The Walking Dead, Extant), e anche un po' d'Italia, col nostro Fortunato Cerlino, indimenticato Don Pietro in Gomorra - La serie. In attesa del debutto, previsto per il 22 gennaio, ecco le prime immagini

43 d.C.. Ai confini più lontani dell’Impero Romano vi è una terra abitata da potenti Druidi e da regine guerriere. Un paese che Giulio Cesare aveva già cercato di conquistare, fallendo, più o meno un centinaio di anni prima. Un luogo che per i Romani ha una reputazione quasi leggendaria: la Britannia. L’arrivo dell’esercito dell’imperatore Claudio cambierà per sempre le vite dei Celti e Druidi, catapultandoli violentemente in un nuovo periodo della loro storia e gettando le fondamenta per la Gran Bretagna attuale. In attesa del debutto di Britannia, previsto per lunedì 22 gennaio alle 21.15, sfoglia la gallery