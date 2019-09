Euphoria, stagione 1, episodio 1

Appena tornata a casa dalla clinica di rehab dopo un'overdose, la diciassettenne Rue Bennet non perde tempo, e va subito a recuperare qualche "pillola magica" dal suo amico e spacciatore di fiducia, Fezco. Nel frattempo, Jules, arrivata da poco in città, viene invitata dalla compagna di scuola Kat a una festa organizzata a casa di una delle stelle del football del liceo. Inizialmente declina l'invito, ma poi, dopo un incontro non proprio galante con un uomo conosciuto tramite una app, decide di fare un salto al party. Mentre Rue chiede aiuto alla sua (ex?) migliore amica, Lexi, per superare il test delle urine, test impostole dalla madre, alla festa succede di tutto: la dolce Cassie e il timido McKay, al primo anno di università, cominciano a frequentarsi, ma lui ha paura che lei sia "una facile"; Maddy, la ragazza più popolare della scuola, rivede il suo ex, Nate, e per farlo ingelosire si butta in piscina insieme al primo ragazzo che trova e ci fa sesso davanti a tutti; Kat, la migliore amica di Maddy, decide che è arrivato il momento di perdere la verginità, più un fardello che una virtù; e Nate, già disturbato di suo, dopo aver visto Maddy nelle braccia di un altro si ubriaca fino a perdere il controllo, arrivando al punto di minacciare la povera malcapitata di turno. Fuori dalla casa in cui si sta tenendo la festa, ecco avvenire il primo, fatidico incontro tra Rue e Jules, che legano all'istante.

Euphoria, le foto della serie tv, in onda su Sky Atlantic dal 26 al 29 settembre

Euphoria, stagione 1, episodio 2

Episodio che si concentra sul personaggio di Nate. Fin da piccolo, Nate subisce fortemente l'influenza di suo padre, che gli dice cosa e come fare per essere un vero uomo...e cosa si aspetta da lui: obbedienza e successo nella vita. Peccato che Cal Jacobs nasconda un segreto non poco destabilizzante per suo figlio, e peccato che suo figlio un giorno, quasi per caso, ne venga a conoscenza. Nel presente, Nate, che è molto più disturbato di quanto non sembri, decide di punire il ragazzo con cui Maddy ha fatto sesso alla festa. Al suo primo giorno di scuola dopo il rehab, Rue non se la passa molto bene: Lexi cerca di confortarla, inutilmente. Costretta a ripensare al passato, la mente di Rue vaga fino alla malattia e alla morte di suo padre, periodo in cui ha avuto inizio il suo abuso di sostanze. Kat si ritrova al centro di un potenziale scandalo, ma invece di andare in panico fa suo il modo di dire (americano) "Quando la vita non ti dà altro che limoni, impara a fare la limonata." Jules comincia a chattare con uno sconosciuto e si prende una cotta per lui nonostante Rue l'avvisi di andarci piano. McKay va a trovare Cassie, ma un fraintendimento è causa di discussione. Da Fezco, Rue ha un incontro decisamente poco piacevole col Fentanyl.