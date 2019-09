Euphoria, chi sono i personaggi della serie tv

Euphoria , l'avvincente e controversa serie tv di casa HBO creata da Sam Levinson e con un giovane e talentuoso cast capitanato dalla sublime Zendaya, andrà in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic da giovedì 26 a domenica 29 settembre. Intanto, andiamo a scoprire i personaggi principali. - Euphoria, le foto del cast della serie TV

Va finalmente in onda su Sky Atlantic Euphoria: l’appuntamento è da giovedì 26 a domenica 29 settembre in seconda serata, alle 23.15. Creata da Sam Levinson, prodotta da Drake e ispirata all'omonima miniserie israeliana, Euphoria ci racconta, con uno stile originale e contemporaneo, le storie di un gruppo di liceali americani coinvolti in una girandola di droghe, sesso, identità, traumi, amori, amicizie.

Euphoria, i personaggi principali

La protagonista tecnica della serie, cioè il personaggio attorno a cui ruota la parte più importante della trama, nonché la "narratrice affidabile ma non troppo" di tutti gli episodi, è la diciassettenne Rue Bennet (Zendaya), un'adolescente tanto sensibile quanto problematica: già affetta da disturbi d'ansia fin da giovanissima, dopo la malattia e la morte del padre inizia a fare uso di sostanze stupefacenti più o meno legali in quantità sempre più massiccia, fino all'inevitabile overdose. La serie comincia più o meno in questo momento della sua vita, col suo ritorno a casa dalla clinica di riabilitazione.

Il ritorno a scuola è la scusa per entrare nelle vite dei personaggi principali. Oltre a Rue troviamo:

la nuova arrivata Jules Vaughn (Hunter Schafer) , capelli dai colori improbabili e uno stile che sembra preso direttamente dal manga Sailor Moon, trasferitasi da poco in zona col padre. Segni particolari: in passato è stata rinchiusa in un istituto per giovani affetti da patologie psichiatriche dalla madre, che, per l'appunto, ora non fa più parte della sua vita. Altri segni particolari: è alla ricerca dell'amore, quello vero, quello totale. Forse. Ah, ed è trasngender. Ed è probabilmente il personaggio più "autodefinito" e sicuro di sé della serie, nel senso che sa benissimo chi è e cosa vuole;

il belloccio della scuola, il ragazzo apparentemente perfetto, educato, brillante, sportivo, ricco, cresciuto per essere il migliore: Nate Jacobs (Jacob Elordi). Ovviamente Nate non è assolutamente così, e nasconde molte ombre. Per dirla in parole povere: è profondamente disturbato...e disorientato. Da segnalare il suo complicato rapporto col padre, che per lui ha sempre avuto grandissime aspettative e che, volente o nolente, in qualche modo l'ha reso ciò che è;

la ragazza più popolare del liceo, la cheerleader Maddy Perez (Alexa Demie). Sfrontata e ben consapevole dei desideri che ispira nell'altro sesso, Maddy, che ha la delicatezza di un petardo che scoppia, è la ex (più o meno!) di Nate. Il loro rapporto è un infinito tira e molla, ed è ben lontano dal poter essere definito sano. No, fermi tutti: è proprio tossico!

la migliore amica "bruttina e sovrappeso ma sensibile, nonché brillante e di spirito" di Maddy, Kat Hernandez (Barbie Ferreira). Intelligente, acuta e intenzionata a sentirsi libera di essere sé stessa fregandosene di ciò che la gente potrebbe pensare, Kat dopo il primo episodio subisce una vera e propria metamorfosi;

la dolcezza in persona che però viene considerata solo un corpo da usare e filmare, Cassie Howard (Sydney Sweeney). Anche Cassie, come Jules, è alla ricerca dell'amore vero, ma soprattutto di qualcuno che la rispetti. Chi riuscirà a colmare il vuoto venutosi a creare dopo l'abbandono dell'amatissimo padre? Forse lei stessa?

la sorella di Cassie, Lexi (Maude Apatow), decisamente meno notata nei corridoi rispetto a lei, ma decisamente più interessata a farsi un'istruzione degna di tale nome che a farsi toccare sul sedile posteriore dell'arrapato di turno. Lexi è la migliore amica di Rue dai tempi dell'asilo, ma negli ultimi tempi le due si sono un po' allontanate;

, decisamente meno notata nei corridoi rispetto a lei, ma decisamente più interessata a farsi un'istruzione degna di tale nome che a farsi toccare sul sedile posteriore dell'arrapato di turno. Lexi è , ma negli ultimi tempi le due si sono un po' allontanate; il potenziale fenomeno del football al primo anno di università in crisi esistenziale, Chris McKay (Algee Smith). Abituato a essere il migliore nel suo piccolo stagno, il liceo, Chris fa fatica ad accettare di essere un pesce qualunque del mare in cui si trova a nuotare ora, l'università. Innamorato di Cassie, inizia una relazione con lei, ma non sempre ha la sensibilità necessaria per capirla.

Ci sono poi Leslie (Nika King) e Gia (Storm Reid), rispettivamente la preoccupatissima madre e l'altrettanto preoccupata sorella minore di Rue; Ethan (Austin Abrams), un ragazzo un po' "sfigato" con cui Kat fa amicizia durante le lezioni; Cal Jacobs (Eric Dane), il padre di Nate, un uomo con un segreto che, senza saperlo, ha profondamente influenzato la psiche del figlio; e Fezco (Angus Cloud), lo spacciatore, ma anche amico, di Rue, un ragazzo che si è trovato ad adottare una soluzione estrema per un problema estremo.

