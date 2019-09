Arrivato a Boston all'inizio degli anni Novanta, Decourcy Ward (Aldis Hodge), un giovane vice-procuratore distrettuale proveniente da Brooklyn, si pone un obiettivo difficilissimo: spazzare via un sistema di corruzione in cui è coinvolto anche chi la legge dovrebbe applicarla alla lettera, cioè le forze dell'ordine. Per riuscirci, Ward si troverà suo malgrado costretto ad allearsi con Jackie Rohr (Kevin Bacon), un veterano dell'FBI corrotto (o, per come la vede lui, con una morale piuttosto elastica) ma stimato dai colleghi, uno che conosce benissimo le dinamiche delle strade di quella disgraziata città. Sfoglia la gallery con le immagini del primo e del secondo episodio di City on a Hill, in onda su Sky Atlantic martedì 3 settembre alle 21.15.