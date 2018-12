Lunedì 22 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà Britannia , la nuova produzione originale del gruppo Sky ambientato nel 43 d.c. durante la campagna dell’esercito romano in Britannia, terra misteriosa governata da donne guerriere e potenti Druidi. In attesa di tuffarci in questo racconto “in salsa punk” di conquista e ribellione, andiamo a scoprire qualcosa di più sulla serie

Lunedì 22 gennaio alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà Britannia, la nuova produzione originale del gruppo Sky ambientato nel 43 d.C. durante la campagna dell’esercito romano in Britannia, terra misteriosa governata da donne guerriere e potenti druidi. In attesa di tuffarci in questo racconto “in salsa punk” di conquista e ribellione, andiamo a scoprire qualcosa di più sulla serie.

Britannia: la sinossi

Quando i romani nel 43 d.C. tornano all’attacco della Britannia dopo la prima spedizione fallimentare di Giulio Cesare nel 55/54 a.C., Kerra, la combattiva figlia del re dei Cantiaci (anche conosciuti come Cantii), è costretta a mettere da parte il proprio orgoglio e a trovare del terreno comune con la sua acerrima nemica, la regina Antedia, sovrana dei Regnensi (anche conosciuti come Regnii o Regini). In ballo, infatti, c’è la libertà di tutte le popolazioni dell’isola, e non c’è tempo da perdere: gli invasori sono spietati, e sono guidati da un uomo che non intende neanche prendere in considerazione la sconfitta. L’esercito romano, composto da 4 legioni e circa 20.000 ausiliari, fa infatti capo a Aulo Plauzio, un lontano parente della prima moglie dell’attuale imperatore, Claudio.

Uomo intelligente e ambizioso, Plauzio non può e non vuole tornare indietro: non può deludere Claudio, che gli ha assegnato un compito così importante, e non vuole rinunciare a portare a termine un’impresa che ha visto fallire nientemeno che Giulio Cesare. Riuscirà a conquistare questa terra così lontana da Roma, ai confini dell’Impero, questa terra abitata da spiriti, fantasmi e leggende? Mentre le tribù della Britannia del sud/sud est e i Druidi, una classe di sacerdoti depositari dei segreti della natura e del regno dei morti, uniscono le forze e mettono da parte le loro divergenze per combattere gli invasori, Kerra si troverà a dover abbracciare un ruolo di cruciale importanza: il volto della resistenza contro la potente armata romana.

Britannia: il cast principale

David Morrissey - Aulo Plauzio

Kelly Reilly - Kerra

Nikolaj Lie Kaas Nikolaj Lie Kaas - Divis

Mackenzie Crook - Veran

Barry Ward - Sawyer

Stanley Weber - Lindon

Eleanor Worthington-Cox - Cait

Zoë Wanamaker - Antedia

Ian McDiarmid - Pellenor

Julian Rhind-Tutt - Phelan

Hugo Speer - Lucio

Annabel Scholey - Amena