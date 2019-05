Billions 4: le foto delle puntate 7 e 8

Nuovo appuntamento con la quarta stagione di Billions. Nell'episodio 7 Axe e Wendy preparano un piano con cui attaccare Taylor: l'obiettivo è colpire e affondare. Chuck si ritrova a fare un favore a una persona di un certo livello...e si sa, quando si riceve un favore poi bisogna restituirlo. Per il bene della sua società, Taylor si troverà di fronte a una scelta difficilissima. Nell'episodio 8 è di nuovo Chuck VS Jeffcoat, ma questa volta si gioca ad armi "leggermente più pari." Intanto Axe aiuta Rebecca a portare a casa un nuovo affare per un nuovo progetto. Taylor, che finora è riuscit* a tenere testa al suo rivale nonostante i colpi bassi, è pront* al contrattacco. Wendy si ritrova in una situazione poco piacevole che rischierà di far crollare la sua carriera. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio di Billions 4, in onda venerdì 31 maggio alle 21.15: sfoglia la gallery.