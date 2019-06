Billions 4: le anticipazioni delle puntate 11 e 12

La quarta stagione di Billions sta per finire. Il finale di stagione sarà imperdibile, tra colpi di scena ed equilibri che smetteranno di essere tali. Ecco le anticipazioni degli episodi 11 e 12, in onda su Sky Atlantic venerdì 14 giugno alle 21.15.

Sta per finire. Per Chuck, per Bobby ma anche per Taylor, per Wendy, per Rebecca… Per tutti! Stiamo parlando di Billions 4, arrivata al termine: con gli ultimi due episodi, le puntate 11 e 12 in onda su Sky Atlantic venerdì 14 giugno alle 21.15, si chiuderà questa stagione che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Aspettando di sapere come si concluderanno le avventure, finanziarie e non solo, di Bobby e Chuck, ecco alcune anticipazioni.

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 11

Jock avrà la meglio sui due Rhoades, padre e figlio, oppure sarà lui a essere incastrato? Di certo averli entrambi alle calcagna non è una cosa positiva, conoscendoli! E Chuck riuscirà a fare sparire i documenti di cui deve disfarsi, prima che sia troppo tardi?

In questo episodio sarà lui a chiedere una mano. A chi? Ad Axe ovviamente. Ma tra i due scorre buon sangue? O qualcosa sta per cambiare? E tra Bobby e Taylor? Anche tra loro qualcosa sta per cambiare? Magari si riuscirà a sotterrare finalmente l’ascia di guerra. Ma siamo sicuri che sia quello che entrambi vogliono?

Billions 4 - Anticipazioni dell'Episodio 12

A proposito di rapporti che stanno per vacillare, come vanno le cose tra Bobby e Rebecca? Sembrava che Axe si fosse finalmente innamorato per davvero, ma sappiamo che il suo cuore pulsa solo per una cosa: il dollaro.

Nel finale di stagione si tireranno le fila di tante relazioni: come finirà tra Chuck e Axe? E tra Chuck e sua moglie Wendy? Insomma, come finirà tra tutti? Taylor, Chuck, Wendy, Rebecca, Bobby...vedremo cosa li spetta al varco.

Tanta, tantissima suspense e carne al fuoco, ecco le vere protagoniste degli episodi 11 e 12 di Billions 4, in onda su Sky Atlantic venerdì 14 giugno alle 21.15! Un finale di stagione da non perdere!