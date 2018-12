Billions: John Malkovich nel cast della terza stagione

La terza stagione di Billions debutterà negli U.S.A. su Showtime il 25 marzo, per poi arrivare anche in Italia su Sky Atlantic. Vedremo dunque un nuovo capitolo della lotta Bobby VS Chuck, sempre intenzionati ad annientarsi a vicenda, e vedremo in azione anche Lara e Wendy, che non hanno niente da invidiare ai loro rispettivi mariti in quanto a spregiudicatezza. In più, quest’anno ci sarà anche una guest star d’eccezione: John Malkovich. Continua a leggere e scopri di più