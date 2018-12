Big Little Lies: confermato il cast della seconda stagione

Dopo Reese Witherspoon e Nicole Kidman – e la notizia bomba dell’aggiunta di Meryl Streep –, il cast della seconda stagione di Big Little Lies (in onda nel 2019) vede confermati altri tre nomi importanti: Laura Dern, Shailene Woodley e Zoe Kravitz: continua a leggere e scopri di più

E alla fine arrivò la conferma anche per Laura Dern, Shailene Woodley e Zoe Kravitz: HBO ha infatti annunciato ufficialmente che anche le interpreti di Renata Klein, Jane Chapman e Bonnie Carlson faranno parte della seconda stagione di Big Little Lies, attualmente in produzione e in onda nel 2019. Dunque un’altra ottima notizia per i fan della serie, già estasiati all’idea di vedere niente meno che Meryl Streep nei panni di Mary Louise Wright, la madre di Perry, giunta a Monterey dopo la morte del figlio per stare vicina ai nipoti e alla nuora, Celeste.

A proposito di Perry, un nome ancora in forse è proprio quello di Alexander Skarsgard. La morte del personaggio nel finale della S01 lascia ovviamente poco spazio al ritorno dell’attore, che potrebbe comunque tornare in qualche scena in flashback…o in qualche allucinazione, chi può saperlo? Nella seconda stagione, infatti, Maddie, Celeste, Jane, Renata e Bonnie, specialmente Bonnie, si troveranno ad affrontare le conseguenze a lungo termine di quella maledetta notte, e ovviamente anche i loro matrimoni e le relazioni con i loro figli saranno profondamente segnate da quanto accaduto.

I nuovi episodi saranno firmati nuovamente da David E. Kelly, che scriverà la sceneggiatura partendo da del materiale inedito firmato ovviamente da Liane Moriarty.

Fonte Variety