A Discovery of Witches, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

A Discovery of Witches, stagione 1, episodio 5

Tra vampiri e streghe la situazione si fa sempre più tesa: le streghe, infatti, hanno scoperto che i loro nemici giurati stanno studiando il DNA delle creature, ma ancora non è chiaro per quale motivo. Cosa staranno cercando di preciso? Tornato temporaneamente a Oxford, Matthew ha un'accesa discussione con Gillian. Nella tenuta dei De Clermont, Diana scopre da Ysabeau il passato non proprio cristallino del suo amato: il loro amore è in pericolo? Qualcosa di inaspettato si mette in mezzo: qualcuno è intenzionato a fare tutto ciò che sarà necessario per far venire alla luce i fenomenali poteri di Diana...poteri che nascondo un oscuro segreto...

A Discovery of Witches, stagione 1, episodio 6

Dopo averla rapita, Satu tortura Diana nel castello in rovina di Gerberto: vuole che i suoi poteri si manifestino per capire quanto siano effettivamente potenti. Furibondo, Matthew giura di uccidere chiunque proverà a fare del male alla sua amata, e insieme a Baldwin si lancia in una missione di salvataggio piuttosto rischiosa. Purtroppo, non arriva in tempo: la strega finlandese, infatti, ha già invocato la magia nera per poter scrutare dentro l'anima di Diana e scoprire cosa si nasconde sotto la superficie. Intanto, Sophie confessa ad Agata di essere un'anomalia: una demone nata da due streghe. Ovviamente si tratta di una rivelazione che avrà delle importanti conseguenze: mai prima d'ora era successa una cosa del genere, dunque cosa sta accadendo? Sconvolta da quanto accadutole, Diana è costretta a prendere atto del fatto che forse non è mai stata veramente padrona del proprio destino.