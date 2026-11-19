La nuova stagione del revival della serie ripartita nel 2026 negli Stati Uniti è ora disponibile anche in Italia, in streaming su Disney+, con un nuovo episodio ogni mercoledì. I medici del Sacro Cuore sono attesi da nuove sfide, specie quelle legate a un paziente speciale: Perry Cox Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Con due stagioni in onda nello stesso anno (la prima trasmessa la scorsa primavera, la seconda in autunno) Scrubs fa il carico di nuove storie per i fan del medical drama di stampo comedy che ha segnato la storia del genere fin dai primi del Duemila.

Da quando lo show è ripartito dopo il finale della serie originale nel 2010, il revival ha ottenuto recensioni così positive da parte di critica e pubblico da guadagnarsi immediatamente il rinnovo.

Negli States (su ABC) la stagione 2 del revival è partita a fine settembre ed è in corso (col finale di stagione previsto per dicembre).

In Italia il primo episodio della stagione 2 (che in tutto ne conta 10) è disponibile dal 18 novembre, in streaming su Disney+. visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart stick.

Dove eravamo rimasti col revival La stagione 1 del revival di Scrubs ( o Scrubs 10, come è stato etichettato da qualche parte) ha visto il ritorno di molti dei protagonisti del gruppo originale di medici del Sacro Cuore, adesso diretto da John Dorian, l'attore Zach Braff.

J.D. è ormai diventato un medico di larga esperienza, con sue specifiche caratteristiche di leadership, non sempre efficaci. Ha divorziato dalla Dottoressa Elliot Reid (Sarah Chalke) e, dal momento che anche lei è in forza al Sacro Cuore, ci mettono un po' a sistemare gli equilibri professionali e privati.

J.D. ritrova l'amico di sempre, Turk (Donald Faison) ma il chirurgo appare cambiato dagli anni e da una perdita di motivazione, anche legata ai suoi equilibri familiari.

In corsia arrivano nuovi specializzandi e lo show segue le loro dinamiche. Tra questi si distinguono Sam Tosh (Ava Bunn), Asher (David Gridley), Amara (Layla Mohammadi).

Mentre J.D. trova nuovi interessi sentimentali e prova a rifarsi una vita anche lontano dall'ospedale, acquisisce un paziente che non avrebbe mai voluto, il Dottor Perry Cox (John McGinley), suo mentore e amico, affetto da una malattia autoimmune che sembra molto seria e resistente alle cure. Approfondimento John McGinley racconta il ritorno di Cox al Comicon Napoli

Stagione 2, episodio 1: J.D affronta la malattia di Cox Al Sacro Cuore inizia una nuova stagione ma Perry Cox è ancora ricoverato, le sue analisi non rivelano miglioramenti e J.D. chiede aiuto a Turk e Elliot per capire come procedere con le cure. Parallelamente, anche Tosh non sa cosa fare con uno dei suoi pazienti, a rischio.

La situazione di complica con l'arrivo di Jordan (Christa Miller) che minaccia di spostare il marito in un altro ospedale.

Mentre si prova la strada delle indagini, J.D. capisce di doversi fidare del suo istinto e decide per una terapia diversa per Cox.

Intanto J.D. sta uscendo con Charlie (Rachel Bilson) e le cose sembrano procedere per il verso giusto. Mentre Turk e Carla (Judy Reyes) si ritrovano, Elliot e Jordan hanno un confronto e la dottoressa, per la prima volta, riesce a tenerle testa guadagnandosi il suo rispetto.