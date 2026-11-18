La serie con Donnie Wahlberg nei panni di Danny Reagan si ferma per la pausa invernale e tornerà su CBS il 15 gennaio 2027. Intanto la seconda stagione ha portato in scena volti nuovi, come Marg Helgenberger di CSI, e alcuni ritorni dalla famiglia Reagan
L’universo di Blue Bloods continua a funzionare anche lontano da New York.
Boston Blue, lo spin-off con protagonista Donnie Wahlberg, è arrivato a metà della seconda stagione e sta per fermarsi per le feste. La CBS ha già fissato la data in cui la serie tornerà con i nuovi episodi: venerdì 15 gennaio 2027. Per i fan americani la pausa sarà breve, perché saltano solo tre venerdì di programmazione. In Italia la seconda stagione non ha ancora una data.
Boston Blue, quando tornano i nuovi episodi
La seconda stagione è cominciata negli Stati Uniti il 9 ottobre 2026 e va in onda ogni venerdì alle 22 sulla CBS. Gli episodi arrivano poi in streaming su Paramount+. Secondo Collider, l’ultima puntata prima della pausa sarà l’ottava, prevista per il 18 dicembre. Dopo Natale e Capodanno la serie tornerà con gli episodi inediti a partire dal 15 gennaio. La rete non ha ancora annunciato se ci sarà una terza stagione, ma i buoni risultati della serie fanno pensare a un altro rinnovo.
Cosa succede nella seconda stagione
La seconda stagione è partita da dove si era interrotta la prima. Nel finale della prima stagione il detective Brian Rodgers, interpretato da Ryan Broussard, era stato aggredito e lasciato in un fiume. Il primo episodio, The Crash, ha raccontato cosa gli è successo. Nella stessa puntata Danny e Lena Silver, interpretata da Sonequa Martin-Green, indagano su una serie di omicidi che ricordano quelli dello Strangolatore di Boston. A Danny viene anche proposta una promozione che potrebbe cambiare la sua carriera. Nella prima puntata è tornato anche Len Cariou nei panni di nonno Henry Reagan, e Will Estes riprenderà il ruolo del fratello Jamie in uno dei prossimi episodi. Marg Helgenberger, la Catherine Willows di CSI, è arrivata nel sesto episodio, andato in onda il 13 novembre. Interpreta Gwen Silver, la madre biologica di Sarah (Maggie Lawson), che aveva perso i contatti con la figlia e ricompare proprio quando lei sta per sposarsi. L’attrice comparirà anche in altre puntate.
Il successo dello spin-off e il possibile ritorno di Tom Selleck
Boston Blue ha debuttato il 17 ottobre 2025: la CBS l’ha rinnovata nel dicembre dello stesso, quando erano andati in onda solo sei episodi. È stata una delle serie nuove più seguite della stagione. In Italia la prima stagione è stata trasmessa su Rai 2 dal 22 luglio al 16 settembre 2026. Tra i fan resta la speranza di rivedere anche Tom Selleck, il patriarca Frank Reagan. Wahlberg si è detto sicuro che l’attore sarebbe disposto a tornare, ma ha avvertito che per farlo servirebbe “l’episodio più accurato ed elegante” possibile.