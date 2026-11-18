La serie con Donnie Wahlberg nei panni di Danny Reagan si ferma per la pausa invernale e tornerà su CBS il 15 gennaio 2027. Intanto la seconda stagione ha portato in scena volti nuovi, come Marg Helgenberger di CSI, e alcuni ritorni dalla famiglia Reagan

L’universo di Blue Bloods continua a funzionare anche lontano da New York.

Boston Blue, lo spin-off con protagonista Donnie Wahlberg, è arrivato a metà della seconda stagione e sta per fermarsi per le feste. La CBS ha già fissato la data in cui la serie tornerà con i nuovi episodi: venerdì 15 gennaio 2027. Per i fan americani la pausa sarà breve, perché saltano solo tre venerdì di programmazione. In Italia la seconda stagione non ha ancora una data.

Boston Blue, quando tornano i nuovi episodi

La seconda stagione è cominciata negli Stati Uniti il 9 ottobre 2026 e va in onda ogni venerdì alle 22 sulla CBS. Gli episodi arrivano poi in streaming su Paramount+. Secondo Collider, l’ultima puntata prima della pausa sarà l’ottava, prevista per il 18 dicembre. Dopo Natale e Capodanno la serie tornerà con gli episodi inediti a partire dal 15 gennaio. La rete non ha ancora annunciato se ci sarà una terza stagione, ma i buoni risultati della serie fanno pensare a un altro rinnovo.