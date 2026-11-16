Slow Horses, l'ottava stagione sarà l'ultima

Slow Horses, la serie di spionaggio di Apple TV+ in cui Gary Oldman interpreta Jackson Lamb, finirà con l’ottava stagione.

Olivia Cooke: “Sto girando l’ultima stagione”

Olivia Cooke ha confermato di essere sul set della stagione conclusiva di Slow Horses. “Sto girando l’ultima stagione!”, ha detto. Poi ha aggiunto, con prudenza, “Mai dire mai!”.

Tuttavia, l'impressione è quella di essere ormai giunti alla fine. Come è stato comunicato al cast. "Siamo tutti malinconici, distratti”, ha raccontato, confessando di essersi messa a piangere il giorno prima, appena arrivata al trucco.

Per Olivia la serie “è stata una luce splendente”, e la sua chiusura non può che farla soffrire.

Sid Baker era uscita di scena nella prima stagione, quando sembrava morta, per poi tornare nella sesta. Cooke ha spiegato che negli anni la produzione si informava regolarmente sui suoi impegni. Il ritorno, però, è stato complicato dal contratto con HBO per House of the Dragon, che le impediva di lavorare a serie lunghe per piattaforme concorrenti. Per risolvere la questione sono dovuti intervenire gli avvocati.

Cosa racconterà l’ottava stagione

Apple TV aveva confermato l’ottava stagione a settembre, il giorno prima del debutto della sesta e subito dopo l’Emmy vinto dalla serie per la regia. Gli episodi saranno sei e porteranno sullo schermo Clown Town, il nono e più recente romanzo della saga di Slough House scritta da Mick Herron. Al centro ci sarà lo scontro tra Lamb e Diana Taverner, interpretata da Kristin Scott Thomas, presentato da Apple come il più duro mai visto tra i due. Tutto parte da un ricatto ai danni dell’MI5, che finisce male: Taverner passa all’attacco, mentre Lamb deve portare alla luce uno dei segreti più oscuri dell’intelligence britannica. Con questo romanzo la serie raggiungerà l’ultimo libro pubblicato da Herron.