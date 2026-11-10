Babylon Berlin 5, trama e cast della stagione finale su Sky e NOW

Tom Tykwer (Lola corre, Profumo – Storia di un assassino, Cloud Atlas) ricorda che l'idea, fin dall'inizio, era girare «un film di 50 ore». Missione compiuta: venduta in oltre 140 territori, Babylon Berlin è una delle produzioni europee non in lingua inglese più ambiziose di sempre e ha vinto il primo European Achievement in Fiction Series Award agli European Film Awards. La serie è una produzione X Filme Creative Pool, in coproduzione con ARD Degeto, WDR, SWR, HR, Radio Bremen e Beta Film, in collaborazione con RBB.

E poi c'è la musica, cuore pulsante del racconto fin da Zu Asche, zu Staub. Liv Lisa Fries promette ancora un paio di grandi scene di ballo, in cui Charlotte può evadere per qualche istante dalla pesantezza degli anni Trenta, avvertendo però che i balli non sono più leggeri come negli anni Venti: «i tempi sono più duri». Le riprese alla Volksbühne, il teatro che negli anni Venti era stato il regno di Erwin Piscator, le ricorda come un evento: mai prima d'ora tanti personaggi della serie si erano riuniti in un'unica scena. Il palcoscenico come ultimo rifugio, insomma. Lo sapeva bene Klaus Mann, che in Mephisto (1936) raccontò proprio un attore disposto a tutto pur di restare sotto i riflettori del Reich, e che István Szabó trasformò nel 1981 in un film da Oscar. La differenza è che Charlotte e Gereon, in quella luce, non hanno mai voluto