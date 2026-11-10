Babylon Berlin 5, trama e cast della stagione finale su Sky e NOW

Introduzione
Babylon Berlin 5, la quinta e ultima stagione della serie Sky Exclusive di Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten, debutta oggi, martedì 10 novembre, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW: otto episodi, due a settimana, con conclusione prevista il 1° dicembre. Berlino, 30 gennaio 1933: Hitler diventa cancelliere e la Babilonia sulla Sprea, che per quasi dieci anni ci ha fatto ballare sull’orlo del vulcano, scopre che la musica sta cambiando (e non in meglio). Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) indaga sugli omicidi di ex soldati legati a un fascicolo scomparso sul passato di Hitler nella Grande guerra, mentre Gereon Rath (Volker Bruch) svanisce nel nulla. Sicché, ecco la nostra guida alla stagione finale: trama senza spoiler, calendario degli episodi, cast con attori e personaggi, figure storiche e il romanzo di Volker Kutscher, Berlino brucia, da cui è tratta
Quello che devi sapere
Babylon Berlin 5, da Joseph Roth all’ultimo ballo di Weimar
Il 30 gennaio 1933 Joseph Roth salì su un treno diretto a Parigi. Lo scrittore della Marcia di Radetzky lasciò la Germania il giorno stesso in cui Hitler diventava cancelliere, e da lì non sarebbe più tornato. Poche settimane più tardi, in una lettera all'amico Stefan Zweig, avrebbe constatato con lucidità spietata che si era riusciti a lasciar governare la barbarie, chiudendo con tre parole senza appello: «Die Hölle regiert», l'inferno regna. Ecco, Babylon Berlin 5 comincia esattamente da quella data, ma sceglie di restare. Restare in città, sotto il cielo color piombo della capitale del Reich, mentre l'inferno si insedia. La quinta e ultima stagione della serie di Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten debutta oggi, martedì 10 novembre, su Sky Atlantic e in streaming solo su NOW, e chiude un viaggio cominciato nel 2017 fra i fumi del Moka Efti. Quasi dieci anni di danze sull'orlo del vulcano. Adesso il vulcano erutta.
Babylon Berlin 5, quando esce e dove vederla in TV e in streaming
Babylon Berlin 5, serie Sky Exclusive, debutta oggi, martedì 10 novembre. La stagione finale è composta da otto episodi, proposti al ritmo di due a settimana su Sky Atlantic e in streaming su NOW, con conclusione prevista il 1° dicembre. Arriva a quattro anni dalla quarta stagione e, per chi volesse scaldare i motori, il trailer ufficiale lo abbiamo raccontato inquadratura per inquadratura nel nostro articolo dedicato. Domani, invece, su Sky TG24 la recensione dei primi due episodi
Babylon Berlin 5, il calendario degli episodi
Ecco come si articola la programmazione della stagione finale, due episodi ogni martedì
Martedì 10 novembre: episodi 1 e 2
Martedì 17 novembre: episodi 3 e 4
Martedì 24 novembre: episodi 5 e 6
Martedì 1° dicembre: episodi 7 e 8
Babylon Berlin 5, la trama senza spoiler
Berlino, gennaio 1933. Con la nomina di Adolf Hitler a cancelliere del Reich da parte del presidente Paul von Hindenburg comincia il capitolo più buio della storia tedesca. Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) indaga su una serie di omicidi che colpiscono ex soldati di prima linea, con collegamenti e moventi che risalgono al 1918. Nello studio di uno psichiatra, il dottor Forster, viene trovato il corpo di una giovane donna. E intanto è scomparso un fascicolo che getta una nuova luce sul periodo trascorso da Hitler come soldato durante la Prima guerra mondiale: materiale politicamente incendiario, tant'è che chi lo cerca sembra disposto a tutto pur di metterci le mani sopra, persino a uccidere. Poi, all'improvviso, Gereon Rath (Volker Bruch) scompare senza lasciare traccia, e Charlotte non sa se lo rivedrà mai.
Il racconto si muove nelle settimane fra la nomina di Hitler e l'incendio del Reichstag, la notte del 27 febbraio 1933. Settimane in cui la Storia, quella con la maiuscola, entra senza bussare nelle vite private, come accadeva alla famiglia Lin di Città dolente di Hou Hsiao-hsien, Leone d'oro a Venezia nel 1989, travolta a Taiwan dagli eventi del 28 febbraio 1947. Nel dossier stampa, Volker Bruch anticipa che sviluppi personali e politici costringeranno Gereon a decisioni radicali, spingendolo in un vortice che lo porta sull'orlo della follia. Liv Lisa Fries, dal canto suo, racconta una Charlotte che fatica sempre di più a fare il proprio lavoro senza restrizioni e che, come il resto della popolazione, sente sulla propria pelle il peso della dittatura. Ma che, parimenti, resta fedele a sé stessa.
Il fascicolo di Hitler, fra storia e finzione
Il giallo di Babylon Berlin 5 gioca, sul terreno della finzione, con una delle zone d'ombra più dibattute del Novecento. Nell'autunno del 1918 il caporale Adolf Hitler fu ricoverato nell'ospedale militare di Pasewalk, in Pomerania, dopo un attacco con il gas; in Mein Kampf lui stesso racconta di essere tornato cieco alla notizia della resa. Secondo una tesi molto discussa, a curarlo per una cecità di origine isterica sarebbe stato lo psichiatra Edmund Forster, morto suicida nel settembre del 1933. Di quell'incontro, però, non esistono riscontri documentari conclusivi, e la cartella clinica di Hitler risulta scomparsa. Sulla leggenda Ernst Weiss costruì il romanzo Der Augenzeuge (Il testimone oculare), terminato nell'esilio parigino nel 1939 e pubblicato soltanto nel 1963. Sicché, quando nel trailer si parla della «cartella del cancelliere del Reich», chi conosce la storia drizza le orecchie.
Babylon Berlin 5, il cast: attori e personaggi
Al centro restano loro, Volker Bruch (Generation War) e Liv Lisa Fries (Berlino, estate '42): il commissario dall'anima piagata dalla guerra e la ragazza dei quartieri poveri diventata poliziotta in un mondo di uomini. Ecco gli interpreti principali della quinta stagione e i loro personaggi:
• Volker Bruch: Gereon Rath
• Liv Lisa Fries: Charlotte Ritter
• Lars Eidinger (Lo spartito della vita, Lezioni di persiano): Alfred Nyssen
• Hannah Herzsprung (Quattro minuti, The Reader – A voce alta): Helga Nyssen
• Christian Friedel (Il nastro bianco): Reinhold Gräf
• Karl Markovics (Il falsario – Operazione Bernhard): Katelbach
• Fritzi Haberlandt: Elisabeth Behnke
• Benno Fürmann: Günter Wendt
• Jens Harzer: dottor Schmidt
• Godehard Giese: Wilhelm Böhm
• Mišel Matičević: l'Armeno
• Ulrich Noethen: dottor Forster
• Victoria Trauttmansdorff: Ellen Forster
• Jördis Triebel: dottoressa Völcker
• Martin Wuttke: Heymann
• Marie Anne Fliegel: Annemarie Nyssen
• Thorsten Merten: Henning
• Rüdiger Klink: Czerwinski
• Jenny Schily: Rosa Helfers
• Peter Jordan: Fred Jacoby
• Max Mauff: Jacky
• Sönke Möhring: Schupo Buwert
Nel cast figurano inoltre, fra gli altri, Margarita Broich, Michael Sideris, Sascha Nathan, Hendrik Heutmann, Lilli Fichtner, Holger Handtke, Henning Peker, Jakob Schmidt, Maximilian Jaenisch, Nils Hohenhövel, Vito Sack, Isabelle von Stauffenberg e Christoph Grunert.
Babylon Berlin 5, i personaggi storici e i loro interpreti
Come sempre, accanto ai personaggi di finzione si muovono le figure reali che quelle settimane le hanno vissute (e decise):
• Clemens Schick: Adolf Hitler
• Devid Striesow: Hermann Göring, che dal 30 gennaio 1933 guidava il ministero dell'Interno prussiano e dunque la polizia di Berlino
• Martin Armknecht: Konrad Adenauer, allora sindaco di Colonia
• Uwe Preuss: Otto Wels, leader dei socialdemocratici
• Trystan W. Pütter: l'avvocato Hans Litten, che nel 1931 aveva osato chiamare Hitler a testimoniare in un'aula di tribunale
• Tobias Kersloot: Marinus van der Lubbe, il giovane olandese condannato per l'incendio del Reichstag
• Udo Samel: Ernst Gennat, il corpulento capo della squadra omicidi berlinese soprannominato «Buddha»
Giacché anche la polizia ha la sua leggenda, vale la pena ricordare che Gennat, padre della moderna Mordkommission, fu il modello, si dice, dell'ispettore Lohmann di M – Il mostro di Düsseldorf di Fritz Lang (1931).
Da quale romanzo è tratta Babylon Berlin 5
Come le stagioni precedenti, anche quest'ultima nasce dalla saga letteraria di Volker Kutscher dedicata al commissario Gereon Rath, pubblicata in Italia da Feltrinelli. Il punto di partenza è il quinto romanzo, Märzgefallene (2014), uscito da noi con il titolo Berlino brucia.
Babylon Berlin, «un film di 50 ore» che ha cambiato la serialità
Tom Tykwer (Lola corre, Profumo – Storia di un assassino, Cloud Atlas) ricorda che l'idea, fin dall'inizio, era girare «un film di 50 ore». Missione compiuta: venduta in oltre 140 territori, Babylon Berlin è una delle produzioni europee non in lingua inglese più ambiziose di sempre e ha vinto il primo European Achievement in Fiction Series Award agli European Film Awards. La serie è una produzione X Filme Creative Pool, in coproduzione con ARD Degeto, WDR, SWR, HR, Radio Bremen e Beta Film, in collaborazione con RBB.
E poi c'è la musica, cuore pulsante del racconto fin da Zu Asche, zu Staub. Liv Lisa Fries promette ancora un paio di grandi scene di ballo, in cui Charlotte può evadere per qualche istante dalla pesantezza degli anni Trenta, avvertendo però che i balli non sono più leggeri come negli anni Venti: «i tempi sono più duri». Le riprese alla Volksbühne, il teatro che negli anni Venti era stato il regno di Erwin Piscator, le ricorda come un evento: mai prima d'ora tanti personaggi della serie si erano riuniti in un'unica scena. Il palcoscenico come ultimo rifugio, insomma. Lo sapeva bene Klaus Mann, che in Mephisto (1936) raccontò proprio un attore disposto a tutto pur di restare sotto i riflettori del Reich, e che István Szabó trasformò nel 1981 in un film da Oscar. La differenza è che Charlotte e Gereon, in quella luce, non hanno mai voluto
Babylon Berlin 5, le domande più frequenti
Quanti episodi ha Babylon Berlin 5?
Otto episodi, proposti al ritmo di due a settimana su Sky Atlantic e in streaming su NOW.
Babylon Berlin 5 è l'ultima stagione?
Sì, è la stagione finale della serie, con conclusione prevista martedì 1° dicembre.
Dove vedere Babylon Berlin 5 in streaming?
In streaming solo su NOW, oltre che in TV su Sky Atlantic.
Da quale libro è tratta Babylon Berlin 5?
Da Berlino brucia (Märzgefallene) di Volker Kutscher, quinto romanzo della saga del commissario Gereon Rath, edito in Italia da Feltrinelli.
In che anno è ambientata Babylon Berlin 5?
Nel 1933, a partire dal 30 gennaio, giorno della nomina di Hitler a cancelliere, nelle settimane che portano all'incendio del Reichstag.
Chi interpreta Hitler in Babylon Berlin 5?
Clemens Schick.
Se fosse un cocktail
Si chiamerebbe Schegge d'oro, come i frammenti della parete art déco dorata che nella key art della stagione finale si sbriciolano intorno a Charlotte e Gereon: lo sfarzo di Weimar che va in pezzi. Doppelkorn, il distillato di grano delle Kneipen berlinesi, sciroppo di Waldmeister (l'asperula verde smeraldo che i berlinesi versano nella Berliner Weisse), succo di limone e un top di Sekt brut, servito in una coppa da champagne con una scaglia d'oro alimentare che galleggia in superficie e lentamente si sfalda. Si beve in piedi, al bancone, mentre l'orchestrina attacca l'ultimo foxtrot. Il sapore è dolce, poi erbaceo, infine amaro. Come quell'inverno del 1933, quando Joseph Roth era già sul treno per Parigi e Berlino, ostinata, continuava a ballare.