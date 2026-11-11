L'incipit di una delle serie più potenti, sorprendenti e dolenti degli ultimi anni gioca con il tempo e con lo spazio. Siamo nel novembre del 1918, nell'ospedale militare di riserva di Pasewalk, in Pomerania. La prima inquadratura, in bianco e nero, è la lancetta di un metronomo che oscilla ineluttabile. Una mano accende una candela con un fiammifero, un medico invita un soldato ad avvicinarsi, a poggiare i gomiti sul tavolo, e gli scruta la pupilla con una lente. Siamo in pieno cinema espressionista, dalle parti del Gabinetto del dottor Caligari. «Ho saputo che i colleghi al fronte dicono che si finge malato», osserva il dottore, eppure al paziente è stata conferita la croce di ferro di prima classe. Poi la sentenza: un cieco non può essere ipnotizzato, non posso aiutarla. Il medico si alza, sul tavolo resta una cartella clinica e scopriamo il nome del paziente: Adolf Hitler.

Il soldato implora di tornare a vedere. «Ci vorrebbe un miracolo», replica il dottore, perché nel mondo moderno non avvengono più miracoli, almeno non alle persone comuni. Ma per un uomo dotato di una straordinaria forza di volontà tutto è possibile: la volontà spezza le catene. E allora la domanda, che suona come un incantesimo: lei possiede questa volontà? La risposta la conosciamo tutti. La scintilla diventerà fiamma, il bagliore energia. Arthur Schopenhauer, nel Mondo come volontà e rappresentazione (1819), vedeva nella volontà una forza cieca e irrazionale che muove ogni cosa, fonte inesauribile di desiderio e di dolore. Friedrich Nietzsche la trasformò in volontà di potenza, un'energia che afferma sé stessa al di là del bene e del male. Il nazismo piegò entrambi a propria immagine, complice la sorella del filosofo, Elisabeth Förster-Nietzsche, che ne manipolò gli scritti (Förster, curiosa assonanza con il dottore di Pasewalk). Hitler, del resto, raccontava di essersi portato in trincea le opere di Schopenhauer. E Leni Riefenstahl, nel 1935, di quella parola farà un titolo: Il trionfo della volontà. Partono le note di The Race, il brano degli Yello riarrangiato da Johnny Klimek e Tom Tykwer, e la Storia comincia a correre.