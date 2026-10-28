Orgoglio e Pregiudizio, è uscito il trailer della nuova serie tv

Netflix ha diffuso il trailer completo della miniserie in sei episodi tratta dal capolavoro di Jane Austen. Emma Corrin e Jack Lowden vestono i panni di Elizabeth Bennet e Mr. Darcy, affiancati da Olivia Colman. L’appuntamento in streaming è fissato per il 3 dicembre 2026

La trama segue da vicino quella del libro . L’arrivo di alcuni giovani e facoltosi scapoli nel vicinato mette in agitazione la famiglia Bennet, che deve trovare una sistemazione per le sue cinque figlie. Mentre la dolce Jane si innamora del gentile Mr. Bingley, la brillante Elizabeth si scontra fin dal primo incontro con l’amico di lui, l’altezzoso Mr. Darcy . Tra incomprensioni, scandali familiari e incontri inattesi, i due saranno costretti a mettere in discussione i propri giudizi. Il trailer si concentra proprio sul loro rapporto , che parte da una reciproca diffidenza e si trasforma lentamente in qualcosa di più profondo, sullo sfondo delle rigide convenzioni sociali dell’Inghilterra di inizio Ottocento.

Il progetto era stato annunciato nella primavera del 2025, con le riprese svoltesi nel Regno Unito. Le nuove immagini restituiscono un’atmosfera luminosa e soleggiata, fatta di balli, sguardi carichi di tensione e campagne inglesi, lasciando intuire una lettura rispettosa del testo originale . La piattaforma, infatti, presenta la serie come una trasposizione fedele, lontana da rivisitazioni moderne o provocatorie.

Dopo il primo teaser diffuso a fine febbraio, Netflix ha finalmente mostrato il trailer ufficiale di Orgoglio e Pregiudizio, il nuovo adattamento del romanzo che Jane Austen diede alle stampe nel 1813, visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.

Un cast ricco di volti noti

Emma Corrin, già vista in The Crown, Nosferatu e Deadpool & Wolverine, interpreta Elizabeth e per la prima volta firma un progetto come produttrice esecutiva. Jack Lowden, protagonista di Slow Horses, è Fitzwilliam Darcy. Il premio Oscar Olivia Colman, che ritrova Corrin dopo l’esperienza in The Crown, è la ciarliera Mrs. Bennet, mentre Rufus Sewell veste i panni del marito. Nel cast figurano anche Freya Mavor nel ruolo di Jane, Daryl McCormack in quello di Bingley, Jamie Demetriou come Mr. Collins, Louis Partridge e Fiona Shaw nei panni dell’imperiosa Lady Catherine de Bourgh. Completano l’ensemble Jasmine Blackborow come Charlotte Lucas e alcune giovani esordienti, tra cui Hopey Parish e Hollie Avery, rispettivamente Mary e Kitty Bennet.

Chi c’è dietro la nuova versione

La sceneggiatura porta la firma di Dolly Alderton, scrittrice britannica nota per il memoir Everything I Know About Love, poi diventato una serie. La regia è affidata al gallese Euros Lyn, che ha diretto episodi di Heartstopper, mentre la produzione è di Lookout Point, società del gruppo BBC Studios. Alderton ha definito il romanzo “il modello di riferimento di ogni commedia romantica”, spiegando di aver cercato modi nuovi ma familiari per riportarlo in vita. La sfida non è semplice: il pubblico è ancora molto legato alla miniserie BBC del 1995 con Colin Firth e al film di Joe Wright del 2005 con Keira Knightley. Il verdetto arriverà il 3 dicembre, quando i sei episodi saranno disponibili in streaming.