Vigil, da stasera la terza stagione in esclusiva su Sky e NOW

Torna il thriller investigativo con Suranne Jones e Rose Leslie. La nuova stagione porta l’azione tra i ghiacci dell’Artico e delle Isole Svalbard, dove un omicidio innesca una corsa contro il tempo per evitare una crisi internazionale. Sei nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 18 ottobre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo le profondità oceaniche della prima stagione e la minaccia dei droni della seconda, Vigil torna con un nuovo capitolo che mantenendo inalterato il DNA dell’acclamato thriller investigativo sposta l’azione tra i ghiacci dell’Artico e nelle Svalbard: uno scenario remoto e isolato che introduce nuove sfide e nuove regole per Amy Silva e Kirsten Longacre, le detective protagoniste interpretate da Suranne Jones e Rose Leslie. In sei nuovi episodi, la terza stagione debutta domenica 18 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due episodi a settimana fino all’1 novembre.Creata da Tom Edge, la serie è una produzione World Productions in associazione con ITV Studios per BBC, per la regia di Gareth Bryn e Faye Gilbert.

Una vicenda internazionale Quella che sembra una singola indagine per omicidio si trasforma progressivamente in una vicenda internazionale che coinvolge interessi geopolitici, sicurezza energetica e competizione tra nazioni, che renderanno la ricerca della verità sempre più complessa per Amy e Kirsten. Nella terza stagione, le due donne si trovano in una nuova fase della loro vita. Dopo essersi conosciute nella prima e aver affrontato la gravidanza di Kirsten nella seconda stagione, ora sono sposate e hanno due figli. La distanza imposta dalla nuova indagine, il ritorno al lavoro di Kirsten dopo la maternità e le differenti responsabilità professionali portano però a confrontarsi con questioni di fiducia, ambizione ed equilibrio tra vita privata e carriera