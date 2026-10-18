Vigil, da stasera la terza stagione in esclusiva su Sky e NOW

Torna il thriller investigativo con Suranne Jones e Rose Leslie. La nuova stagione porta l’azione tra i ghiacci dell’Artico e delle Isole Svalbard, dove un omicidio innesca una corsa contro il tempo per evitare una crisi internazionale. Sei nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 18 ottobre
Dopo le profondità oceaniche della prima stagione e la minaccia dei droni della seconda, Vigil torna con un nuovo capitolo che mantenendo inalterato il DNA dell’acclamato thriller investigativo sposta l’azione tra i ghiacci dell’Artico e nelle Svalbard: uno scenario remoto e isolato che introduce nuove sfide e nuove regole per Amy Silva e Kirsten Longacre, le detective protagoniste interpretate da Suranne Jones e Rose Leslie. In sei nuovi episodi, la terza stagione debutta domenica 18 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con due episodi a settimana fino all’1 novembre.Creata da Tom Edge, la serie è una produzione World Productions in associazione con ITV Studios per BBC, per la regia di Gareth Bryn e Faye Gilbert.
Una vicenda internazionale
Quella che sembra una singola indagine per omicidio si trasforma progressivamente in una vicenda internazionale che coinvolge interessi geopolitici, sicurezza energetica e competizione tra nazioni, che renderanno la ricerca della verità sempre più complessa per Amy e Kirsten.
Nella terza stagione, le due donne si trovano in una nuova fase della loro vita. Dopo essersi conosciute nella prima e aver affrontato la gravidanza di Kirsten nella seconda stagione, ora sono sposate e hanno due figli. La distanza imposta dalla nuova indagine, il ritorno al lavoro di Kirsten dopo la maternità e le differenti responsabilità professionali portano però a confrontarsi con questioni di fiducia, ambizione ed equilibrio tra vita privata e carriera
La trama
L’ispettrice capo Amy Silva (Suranne Jones) e l’ispettrice Kirsten Longacre (Rose Leslie) tornano per un nuovo caso che le porta in una remota stazione di ricerca nell’Artico, dove un membro di una missione segreta delle forze speciali britanniche è stato ucciso. Amy e Kirsten devono catturare l’assassino e scongiurare un potenziale confronto internazionale, mentre diverse nazioni competono per il controllo dell’Artico e delle sue risorse, in un contesto di cambiamento del clima polare, mettendo in gioco sia le loro carriere che la loro relazione.
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