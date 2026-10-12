Muore a 34 anni RJ Mitte, il Walter White Jr. di Breaking Bad

L'attore aveva recitato accanto a Brian Cranston nella popolare serie tv, per la quale aveva ricevuto uno Screen Actors Guild Award nel 2014. All'età di 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale e aveva dedicato parte della sua vita al sostegno delle persone con disabilità Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto RJ Mitte, attore 34enne divenuto celebre per il ruolo di Walter White Jr. nella serie di successo Breaking Bad. La notizia è stata confermata alla CBS News dal suo rappresentante. Aveva 34 anni. Non è stata resa nota la causa del decesso.

Uno Screen Actors Guild Award Come membro del cast di Breaking Bad, Mitte ha vinto uno Screen Actors Guild Award nel 2014 per il miglior cast in una serie drammatica, riconoscimento ottenuto per l'ultima stagione dello show. Aveva interpretato anche Mind Master nella serie Netflix The Guardians of Justice e aveva recitato in un episodio di Hannah Montana nel 2007. Era attualmente impegnato nella promozione del suo ultimo film, Talking to Strangers.