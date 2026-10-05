Scrubs, la data di uscita della nuova stagione del revival in Italia

La seconda stagione in 10 episodi del revival della serie tv Scrubs uscirà il 18 novembre 2026 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) con una nuova puntata ogni mercoledì . Come recita la sinossi ufficiale , “JD, Turk ed Elliot sono passati da tirocinanti a icone del Sacro Cuore. Ora, questi stimati medici ispirano la prossima generazione, destreggiandosi tra gli alti e bassi del lavoro in ospedale. Insieme a personaggi nuovi e vecchi, affrontano questo nuovo capitolo con risate, sentimento e qualche sorpresa lungo il cammino”. Nel finale della prima stagione , il Dottor Perry Cox (John C. McGinley) aveva scoperto di avere una malattia autoimmune, per la quale le cure non risultavano efficaci. La moglie del cinico primario, Jordan Sullivan (Christa Miller), minacciava allora di trasferire il marito in un’altra struttura. Nel trailer, il dottore appariva in seria difficoltà e si poneva profondi interrogativi sul suo percorso medico e personale.

IL REVIVAL

La serie tv originale Scrubs – Medici ai primi ferri, ideata da Bill Lawrence e andata in onda per nove stagioni dal 2001 al 2010, prende il titolo da un gioco di parole che coinvolge i termini “scrubs” e “to scrub”, con i quali si indicano la divisa indossata da medici e infermieri, la pratica chirurgica di lavarsi accuratamente le mani prima di un intervento e una persona insignificante o di poco conto (nel caso specifico, i “novellini” protagonisti, dotati di poca esperienza nella professione medica). Nel 2025 lo show è invece tornato con la prima stagione del revival. In un’intervista rilasciata in esclusiva alla rivista People, l’attore Zach Braff, che interpreta John “JD” Dorian, ha dichiarato che la differenza principale tra girare la serie tv oggi e 25 anni fa risiede nel fatto che “ora la responsabilità è tutta sulle nostre spalle”. Ha raccontato: “Una volta avevamo questo benefattore di nome Bill Lawrence, e noi ci presentavamo e questo brillante showrunner ci diceva cosa dire. Facevamo del nostro meglio per renderlo divertente, e poi lui si occupava di tutto il resto”. Il collega Donald Faison, che interpreta Christopher “Turk” Turk, ha proseguito: “La prima stagione è stata fantastica. La seconda deve essere migliore. Vogliamo che sia migliore soprattutto per i fan, ma anche per noi. Faccio analogie con la fantascienza, ma Star Wars è uscito ed era un buon film, poi L'Impero colpisce ancora ha portato tutto a un altro livello, e noi vogliamo fare qualcosa di simile. Aliens – Scontro finale era un buon film. Alien era un buon film, ma Aliens – Scontro finale era un capolavoro. Vogliamo continuare su questa strada”.