Bayside School, morto a 69 anni Dennis Haskins

L'attore statunitense, volto dell'indimenticabile preside della serie cult degli anni Novanta, si è spento a 75 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente. Le cause del decesso non sono state rese note

Dennis Haskins, volto del preside Richard Belding, figura centrale di Bayside School, è morto all'età di 75 anni. A dare la notizia per prima è stata un'emittente locale di Chattanooga, in Tennessee, la città in cui l'attore era nato. Poco dopo è arrivata la conferma del suo agente, Jay Schachter, che lo ha ricordato come una persona amatissima, profondamente legata al pubblico e sempre disponibile con chi lo fermava per un saluto. Tra i due c'era un rapporto professionale e di amicizia, che durava da più di vent'anni.

Al momento non sono state comunicate le cause della morte. Un locale di karaoke che l'attore frequentava con assiduità ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social, spiegando che Haskins era malato da circa otto anni e che soffriva di Parkinson, una condizione di cui preferiva non parlare apertamente.

Il preside più amato della tv

Per milioni di spettatori, anche in Italia, Haskins resterà per sempre il preside di Bayside, alle prese con gli scherzi e i piani improbabili di Zack Morris e dei suoi compagni: Kelly, Slater, Jessie, Lisa e Screech. Belding era un'autorità spesso presa in giro dai ragazzi, severo all'occorrenza ma, in fondo, dal cuore tenero. Un equilibrio che ha reso il personaggio parte integrante dell'identità della sitcom, al pari dei giovani protagonisti.

Il suo saluto d'ingresso, pronunciato ogni volta che sorprendeva gli studenti nel bel mezzo di qualche guaio, è diventato uno dei tormentoni più riconoscibili della serie e ancora oggi viene immediatamente associato al suo volto. Non a caso, negli Stati Uniti era soprannominato "il preside preferito d'America".

Curiosamente, Haskins aveva vestito i panni di Belding ancora prima che la serie nascesse nella forma conosciuta dal grande pubblico. Il personaggio debuttò infatti nel 1988 in Good Morning, Miss Bliss, trasmessa da Disney Channel con Hayley Mills per protagonista. Per ottenere la parte, l'attore sostenne ben sette provini. Il progetto venne poi rielaborato da NBC e trasformato nella sitcom andata in onda dal 1989 al 1993.