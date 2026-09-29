Bayside School, morto a 69 anni Dennis Haskins

L'attore statunitense, volto dell'indimenticabile preside della serie cult degli anni Novanta, si è spento a 75 anni. La notizia è stata confermata dal suo agente. Le cause del decesso non sono state rese note
Dennis Haskins, volto del preside Richard Belding, figura centrale di Bayside School, è morto all'età di 75 anni. A dare la notizia per prima è stata un'emittente locale di Chattanooga, in Tennessee, la città in cui l'attore era nato. Poco dopo è arrivata la conferma del suo agente, Jay Schachter, che lo ha ricordato come una persona amatissima, profondamente legata al pubblico e sempre disponibile con chi lo fermava per un saluto. Tra i due c'era un rapporto professionale e di amicizia, che durava da più di vent'anni.
Al momento non sono state comunicate le cause della morte. Un locale di karaoke che l'attore frequentava con assiduità ha pubblicato un messaggio di cordoglio sui social, spiegando che Haskins era malato da circa otto anni e che soffriva di Parkinson, una condizione di cui preferiva non parlare apertamente.
Il preside più amato della tv
Per milioni di spettatori, anche in Italia, Haskins resterà per sempre il preside di Bayside, alle prese con gli scherzi e i piani improbabili di Zack Morris e dei suoi compagni: Kelly, Slater, Jessie, Lisa e Screech. Belding era un'autorità spesso presa in giro dai ragazzi, severo all'occorrenza ma, in fondo, dal cuore tenero. Un equilibrio che ha reso il personaggio parte integrante dell'identità della sitcom, al pari dei giovani protagonisti.
Il suo saluto d'ingresso, pronunciato ogni volta che sorprendeva gli studenti nel bel mezzo di qualche guaio, è diventato uno dei tormentoni più riconoscibili della serie e ancora oggi viene immediatamente associato al suo volto. Non a caso, negli Stati Uniti era soprannominato "il preside preferito d'America".
Curiosamente, Haskins aveva vestito i panni di Belding ancora prima che la serie nascesse nella forma conosciuta dal grande pubblico. Il personaggio debuttò infatti nel 1988 in Good Morning, Miss Bliss, trasmessa da Disney Channel con Hayley Mills per protagonista. Per ottenere la parte, l'attore sostenne ben sette provini. Il progetto venne poi rielaborato da NBC e trasformato nella sitcom andata in onda dal 1989 al 1993.
Dal college alla "nuova classe"
Il legame con il ruolo non si esaurì con la serie originale. Haskins tornò nei panni del preside anche in Bayside School - Un anno dopo, dedicata agli anni universitari dei ragazzi, e soprattutto in Bayside School: la nuova classe, spin-off con una nuova generazione di studenti, andato avanti dal 1993 fino al 2000. In quella produzione, che cambiò spesso il cast principale, Belding fu uno dei pochissimi punti fermi. In totale, l'attore ha legato il proprio nome al franchise per tredici stagioni complessive.
Prima del successo televisivo, Haskins aveva studiato alla University of Tennessee di Chattanooga, dove scriveva per il giornale del campus, recitava negli spettacoli universitari e aveva contribuito a fondare una compagnia teatrale amatoriale. Negli anni successivi a Bayside è comparso in altre produzioni, tra cui la serie C'è sempre il sole a Philadelphia e il film Un milione di modi per morire nel West. Grande appassionato di musica, nel 2009 aveva anche pubblicato un album di karaoke, omaggio ironico al personaggio che lo aveva reso celebre.