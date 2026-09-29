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Morto Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana

Spettacolo

E' morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti, ha immortalato la 'Dolce Vita' e le serate mondane della Capitale. Lo annuncia il 'Fatto quotidiano' - testata con cui, da oltre 10 anni, collaborava sul suo sito web

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È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana. Lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano, con cui collaborava da oltre dieci anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.

Dalla Dolce Vita alle guerre in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania

Ha immortalato gli anni della Dolce Vita, le grandi storie d'amore come quella tra Liz Taylor e Richard Burton, ma anche il potere, la discesa in campo di Berlusconi, i vizi e i costumi della società italiana e in particolare dell'aristocrazia romana. È stato anche fotoreporter di guerra per la Fao in Iran, Iraq, Turchia, Siria e Giordania. Negli anni 2000 ha collaborato con il sito Dagospia, pubblicando i libri Cafonal e Ultracafonal.

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