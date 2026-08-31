Twisted Metal, la serie live-action da oggi in esclusiva su Sky

Ispirata all’iconica saga di videogiochi PlayStation, da un’idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick, creatori di Deadpool e Zombieland, la serie ha come protagonista Anthony Mackie. Un mix esplosivo di azione, adrenalina e ironia fuori dagli schemi

Motori accesi, caos assicurato. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW sta per arrivare Twisted Metal, la serie live-action tratta dall’iconica saga di videogiochi PlayStation. Un concentrato esplosivo di azione, adrenalina e umorismo irriverente, che fa il suo debutto in Italia con la prima stagione dal 31 agosto, seguita dal 21 settembre dalla seconda stagione, entrambe in esclusiva su Sky e NOW.

Tra azione sfrenata, comicità irriverente e scenari post-apocalittici, Twisted Metal si sviluppa in 10 episodi da mezz’ora nella prima stagione e 12 nella seconda. La serie nasce da un’idea originale di Rhett Reese e Paul Wernick, il duo creativo dietro a successi come Deadpool e Zombieland.

la trama

Protagonista della serie è John Doe (Anthony Mackie), un outsider logorroico e senza memoria del proprio passato, a cui viene offerta l'occasione di cambiare finalmente vita. Per riuscirci dovrà completare una missione all'apparenza semplice ma in realtà letale: consegnare un misterioso pacco attraversando una desolata America post-apocalittica. Al suo fianco ci sarà Quieta (Stephanie Beatriz), un'abile ladra d'auto dal grilletto facile. Insieme dovranno affrontare predoni spietati a bordo di veicoli armati fino ai denti, pericoli di ogni genere e soprattutto il terrificante Sweet Tooth, un clown psicopatico alla guida di un sinistro camion dei gelati destinato a diventare uno degli avversari più iconici della serie.

Prodotta da PlayStation Productions, Sony Pictures Television e Universal Television, con il suo mix di inseguimenti spettacolari, combattimenti, comicità sopra le righe e atmosfere da road movie post-apocalittico, Twisted Metal porta sullo schermo lo spirito dissacrante e l'azione sfrenata che hanno reso celebre il franchise videoludico, conquistando sia i fan storici sia un nuovo pubblico. Fanno parte del cast: Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church, Will Arnett, Joe Seanoa, Neve Campbell, Richard Cabral, Mike Mitchell, Tahj Vaughans e Lou Beatty Jr.

TWISTED METAL | Dal 31 agosto la prima stagione in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, seguita dalla seconda dal 21 settembre.