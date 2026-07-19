Valentina Bivona: "Marta sceglie la verità invece di una bella bugia"

Valentina Bivona si racconta al Lamezia International Film Fest 2026. L’attrice de I Cesaroni - Il ritorno parla dell’ingresso in una famiglia televisiva amata da vent’anni, della costruzione di Marta, figlia di Marco ed Eva, e della libertà concessale da Claudio Amendola. Poi affronta bullismo, diversità, sostegno dei genitori e sogni di regia: «La verità può fare male, ma è meglio di una bella bugia». E rivela il desiderio di passare un giorno dietro la macchina da presa, senza rinunciare alla recitazione

Con Bivona abbiamo parlato di eredità televisive, bullismo, famiglie che sostengono i sogni e prati sbagliati nei quali bisogna trovare il coraggio di smettere di appassire. Ma anche di Yorgos Lanthimos, fotografia e desiderio di regia. Perché Marta arriva da New York, mentre Valentina guarda già oltre la Garbatella.

Valentina Bivona non ha chiesto una sedia aggiuntiva. Ha portato Marta, la figlia adolescente di Marco ed Eva che torna dall’America e deve imparare ad abitare una Garbatella molto diversa da quella custodita nei ricordi. Nella nuova stagione, diretta da Claudio Amendola, la ragazza entra nella famiglia Cesaroni con bugie, inquietudini, desiderio di libertà e un rapporto sempre più profondo con Olmo, interpretato da Andrea Arru.

Entrare ne I Cesaroni è come accomodarsi a un pranzo di famiglia cominciato vent’anni prima. Tutti conoscono i soprannomi, ricordano le vecchie discussioni, sanno chi ha amato chi e persino dove sia finito il cavatappi. Chi arriva deve trovare il proprio posto a tavola senza rovesciare il sugo sulla memoria collettiva.

Pensavo di arrivare dentro una famiglia già formata, composta da persone che lavorano e crescono insieme da vent’anni. Invece ci hanno trattati come se anche noi avessimo trascorso con loro tutto quel tempo».

Valentina Bivona: «È stato un bel frullato. Il pubblico desiderava fortemente questa nuova stagione: in fondo è tornata proprio perché le persone hanno continuato a chiederla.

Marta non diventa così una copia in miniatura dei genitori. È un montaggio genetico ed emotivo: una cadenza di Eva, un movimento di Marco e il carattere di una ragazza che appartiene alla famiglia, ma non intende vivere di rendita sentimentale.

Mi sono concentrata soprattutto sulle prime stagioni, quando Marco ed Eva erano più vicini all’età che Marta ha oggi. È stato molto interessante, ma anche bellissimo, perché mi sono ritrovata a riguardare l’intera serie».

Le avevo già viste quando ero piccolissima, ma stavolta le ho osservate con occhi diversi. Sono andata a rubare qualcosa ai suoi genitori: qualche tono di voce da mamma Eva e qualche movimento da papà Marco.

Valentina Bivona: «Più che impegnativo è stato interessante e molto divertente. Per costruire Marta ho riguardato tutte le stagioni della serie.

Marta è la figlia di Marco ed Eva, una coppia alla quale il pubblico è rimasto molto legato. È stato impegnativo raccogliere questa eredità?

La bella bugia è soffice, ben illuminata e trova sempre il filtro giusto. La verità, invece, entra senza bussare, spettinata e con le scarpe sporche. Però resta molto più a lungo.

Sono quelle verità che a volte fanno male e restano nella scarpa come un sassolino. Ma a sedici anni cominciamo tutti a familiarizzare con la verità e a preferirla alla bella bugia».

«Personalmente non mi sono mai sentita con un piede fuori dalla famiglia, perché l’accoglienza del cast è stata meravigliosa.

Marta torna dagli Stati Uniti e deve ritrovare una famiglia che conosce, ma dalla quale è rimasta lontana. La sua condizione, insieme interna ed estranea, ti ha aiutato a entrare in un cast storico?

Non tutte le fughe sono codardia. A volte andarsene significa finalmente smettere di appassire per educazione. Altro che botanica: è un piccolo manifesto esistenziale.

Ho lasciato tutto a metà anno e ho ricominciato in una scuola completamente diversa. È stato un atto di ribellione, certo, ma soprattutto un grande gesto d’amore verso me stessa».

La ribellione più importante è stata cambiare scuola. Non mi sentivo nel posto giusto, nella classe giusta, nel prato giusto per fiorire. Quando un fiore non ha acqua oppure si trova nel terreno sbagliato, non riesce a crescere.

«Ci accomuna innanzitutto lo stile. Nei primi anni del liceo frequentavo l’artistico ed ero molto influenzata dai movimenti e dagli autori che studiavo. Anche il mio modo di vestire era particolare.

Hai raccontato di essere stata un’adolescente più tranquilla di Marta. C’è, però, una sua ribellione nella quale ti sei riconosciuta?

Questa fiducia ci ha permesso anche di sbagliare, di provare e di entrare nei personaggi senza limiti troppo rigidi. A quel punto li conoscevamo bene ed eravamo liberi di abitarli».

A volte riscrivevo alcune battute. Anzi, capitava che fosse proprio lui a chiederci di modificarle, affinché fossero il più possibile vicine al nostro modo di parlare.

Ricordo che durante il mio mi disse: “Mi sei piaciuta perché l’hai interpretata in modo completamente diverso da come l’avevo immaginata”. Da quel momento mi ha lasciata molto libera.

«Claudio crede moltissimo negli attori e nei personaggi che ciascuno porta sul set. Per il ruolo di Marta aveva fatto molti provini.

Claudio Amendola nella serie è interprete e regista. Quale indicazione ti ha aiutato maggiormente a trovare Marta?

Olmo, l’autismo e il diritto di non essere un problema

I primi spettatori de I Cesaroni oggi sono diventati adulti. Che cosa può raccontare questa stagione ai ragazzi della tua generazione?

«La nuova stagione affronta diversi temi attuali, alcuni dei quali non erano mai entrati prima nella serie.

La storia tra Marta e Olmo, per esempio, è molto particolare e secondo me era necessaria in una serie con una visibilità così grande. Mi è piaciuto soprattutto il modo in cui è stata raccontata.

Olmo non viene presentato come un personaggio problematico. È simpaticissimo, ci fa ridere moltissimo, come fanno ridere tutti i Cesaroni.

Spesso etichettiamo alcune persone come diverse, mentre Olmo ride e fa ridere come gli adulti della bottiglieria o i ragazzi della scuola. È stato molto bello raccontare questa storia».

La serie presenta Olmo come un ragazzo autistico e Mimmo come il suo insegnante di sostegno. Il personaggio, però, non viene ridotto alla diagnosi: partecipa alla comicità, desidera, sbaglia e cerca con Marta un linguaggio comune tra pudori e slanci.

Ed è qui che la leggerezza, parola troppo spesso scambiata per superficialità, rivela la propria forza. Far ridere un personaggio non significa negarne la complessità. Può voler dire, al contrario, concedergli finalmente il diritto di non rappresentare soltanto un problema.