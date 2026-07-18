Fabrizio Lopresti: "Per recitare bisogna partire dalla propria verità"

Fabrizio Lopresti si racconta al Lamezia International Film Fest 2026, dove ha guidato una masterclass di recitazione cinematografica. L’attore, regista e autore parla della verità davanti alla macchina da presa, del confine tra disciplina e libertà sul set e dei personaggi di Sensualità a corte, da Batman/Renato a Daiana Wonder Woman. Ai giovani consegna una lezione essenziale: non giudicarsi, osare e credere in sé stessi, demolendo i cliché per aprire i «rubinetti emotivi» da cui nasce un personaggio autentico

Fabrizio Lopresti, la verità ha i baffi

Da Stanislavskij a Daiana Wonder Woman il passo è meno lungo di quanto si possa immaginare. Nel mezzo ci sono una macchina da presa, una diga emotiva, il rigore del set e abbastanza baffi da mettere in crisi il reparto trucco di un cinecomic.

Fabrizio Lopresti conosce bene entrambi i lati dello specchio. Attore davanti all’obiettivo, regista e autore dietro la macchina da presa, ha cominciato dal teatro, si è formato al Centro per la Sperimentazione e la Ricerca Teatrale di Pontedera e ha seguito un master di regia cinematografica con Paolo Virzì e Francesco Bruni, mentre in televisione firmava di tutto, da Scherzi a parte a Melaverde ai Viaggi del cuore.

Al Lamezia International Film Fest 2026 ha guidato una masterclass di recitazione cinematografica articolata in cinque fasi, tre sessioni e nella realizzazione di un cortometraggio finale. Non una lezione ex cathedra, dunque, ma un viaggio dentro il processo creativo: dalla verità dell’interprete alla costruzione del personaggio, sino al momento in cui si accende la macchina da presa e le scuse, come certe controfigure, devono uscire dall’inquadratura.

Il grande pubblico lo associa soprattutto agli improbabili amanti di Jean-Claude in Sensualità a corte, la saga comica ideata da Marcello Cesena nel 2005: Batman/Renato, Dart Fener/Stefano, Diabolik/Armando e infine Daiana Wonder Woman. Una legione di supereroi sentimentali, queer e fieramente scalcagnati, accomunati dalla stessa peluria e da una concezione dell’amore non proprio ratificata dal codice napoleonico.

Lo abbiamo incontrato al LIFF per parlare di verità e finzione, disciplina e libertà, cliché da demolire e rubinetti emotivi da aprire. Perché, secondo Lopresti, recitare non significa indossare una maschera. Significa trovare il coraggio di togliersi quella che portiamo ogni giorno.