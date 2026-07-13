Dal 13 al 18 luglio Lamezia Terme ospita la 13ª edizione del LIFF - Lamezia International Film Fest, ideato e diretto da Gianlorenzo Franzì. Claude Lelouch e Stephen Frears riceveranno il Premio Ligeia alla Carriera. Nel programma anche Massimiliano Gallo, Lucia Sardo, Neri Parenti e i volti di Mare Fuori, L’altro ispettore, Roberta Valente - Notaio in Sorrento e I Cesaroni - Il ritorno. Spazio inoltre all’incontro con Trame Festival, alla masterclass di Fabrizio Lopresti e al legame con il territorio calabrese

Gli appuntamenti si svolgono tra Piazzetta San Domenico e il Chiostro dell’ex Convento San Domenico, trasformando il cuore della città in una sala cinematografica a cielo aperto. Perché certi film non chiedono soltanto di essere guardati: pretendono un luogo nel quale fermarsi ad ascoltarli.

Per sei giorni la città calabrese diventa un luogo d’incontro tra cinema internazionale, produzioni italiane, serie TV, documentari, formazione e impegno civile. Il tema scelto per il LIFF 2026 è Luce dei miei occhi, dal titolo dell’omonimo film di Giuseppe Piccioni: un invito a rallentare lo sguardo e a lasciare che il cinema illumini ciò che normalmente sfugge.

Si alza il sipario sulla tredicesima edizione del LIFF - Lamezia International Film Fest , ideato e diretto da Gianlorenzo Franzì e in programma dal 13 al 18 luglio 2026 nel centro storico di Lamezia Terme.

Claude Lelouch e Stephen Frears ricevono il Premio Ligeia

I nomi internazionali di punta del Lamezia International Film Fest 2026 sono Claude Lelouch e Stephen Frears, attesi in Calabria per ricevere il Premio Ligeia alla Carriera, il riconoscimento più prestigioso della manifestazione.

Lelouch, autore di Un uomo, una donna e vincitore del premio Oscar, sarà protagonista di un incontro dedicato alla sua lunga carriera e accompagnerà la proiezione di Finalement, presentato all’81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Il suo è un cinema costruito sulla memoria, sugli incontri e sui sentimenti che continuano a cambiare forma mentre il tempo tenta, inutilmente, di metterli in ordine.

Stephen Frears porta invece a Lamezia lo sguardo affilato di un autore che ha attraversato il cinema britannico e hollywoodiano lavorando con interpreti come Meryl Streep, Dustin Hoffman e Julia Roberts. Dalla tensione sociale di My Beautiful Laundrette alle ambizioni della corte raccontate in The Queen, Frears ha sempre osservato il potere, il desiderio e le debolezze umane con precisione chirurgica e ironia molto poco anestetica.

Nel corso del festival sarà proiettato Le relazioni pericolose, il film del 1988 con Glenn Close, John Malkovich e Michelle Pfeiffer: un labirinto di seduzione, vendetta e crudeltà nel quale ogni parola è un’arma e persino l’amore rischia di trasformarsi in una strategia militare.