Neri Parenti si racconta al Lamezia International Film Fest 2026, dove ha ricevuto il Premio Paolo Villaggio. Il regista immagina Fantozzi alle prese con i social, le app e le verità assolute, difende Amici miei... Come tutto ebbe inizio dalla «gogna mediatica» che ne segnò l’uscita e ricorda la lezione più radicale di Villaggio: «Se una cosa fa ridere, si fa». Poi parla di comicità fisica, politicamente corretto, lavoro con gli attori e giovani autori cresciuti tra smartphone e TikTok: «Una pillola non è un film».

A Lamezia Terme abbiamo incontrato Neri Parenti per parlare dell’Italia dei social, della lezione senza cintura di sicurezza di Paolo Villaggio, del politicamente corretto, di Amici miei... Come tutto ebbe inizio e di una comicità fisica che, dai tempi di Buster Keaton, sa che il corpo cade molto prima delle ideologie.

Del resto, pochi cineasti possono vantare un rapporto altrettanto stretto con la lingua italiana: quando il cinema entra nel vocabolario, significa che non si è limitato a fotografare un’epoca, le ha consegnato le parole con cui raccontarsi.

Al Lamezia International Film Fest 2026, dove ha ricevuto il Premio Paolo Villaggio, il regista ha ripercorso oltre quarant’anni di cinema popolare: dai sette capitoli fantozziani diretti tra Fantozzi contro tutti e Fantozzi – Il ritorno ai due film dedicati a Fracchia, passando per cinepanettoni, esplosioni, equivoci e catastrofi assortite. Un’opera che ha osservato l’Italia prendendola spesso per il bavero, un istante prima di farla precipitare dalle scale.

Neri Parenti non ha dubbi: il nuovo girone infernale della commedia italiana abita nei social network, nelle app d’incontri e in quella pletora di tuttologi che pontificano su politica, gossip e qualsivoglia scibile umano. Una fauna che Fantozzi avrebbe attraversato con la consueta miscela di sudditanza, speranza e sventura.

Se Ugo Fantozzi vivesse oggi, il Megadirettore Galattico probabilmente non avrebbe più un volto. Sarebbe un algoritmo. La signorina Silvani invierebbe vocali di otto minuti, Filini aprirebbe un gruppo WhatsApp per organizzare la gita aziendale e il ragioniere finirebbe bannato per avere messo un “mi piace” alla fotografia sbagliata. Naturalmente durante una diretta mondiale.

Il ragioniere, insomma, non avrebbe bisogno di essere aggiornato. Basterebbe consegnargli uno smartphone, dimenticare di comunicargli la password e aspettare la catastrofe. Il cloud diventerebbe una perturbazione atmosferica; i cookie, biscotti aziendali distribuiti soltanto ai dirigenti.

Mi dispiace che non si possano più realizzare film di Fantozzi, perché sarebbe stato molto divertente vederlo alle prese con le nuove tecnologie. Credo che sarebbe venuto fuori un bell’episodio».

«Sicuramente l’uso indiscriminato dei social network e delle app di qualsiasi genere: quelle per gli incontri, il gossip, la politica. Tutti parlano di tutto e tutti si considerano depositari della verità.

Lei ha raccontato l’Italia attraverso le sue nevrosi, le figuracce e le catastrofi. Quale vizio degli italiani di oggi trasformerebbe immediatamente in una gag?

Fantozzi non è più soltanto un personaggio. È una condizione meteorologica dell’anima, un avverbio della disgrazia, l’unità di misura di ogni riunione aziendale convocata alle sette di sera.

«Oggi non lo considero più una gabbia. Purtroppo Paolo non c’è più e quei film non si realizzano più. Direi che ormai è soprattutto un riconoscimento».

Fantozzi ha generato l’aggettivo “fantozziano”, mentre “cinepanettone” è diventato il nome di un genere. Quando un film entra nella lingua comune è il massimo riconoscimento oppure rischia di trasformarsi in una gabbia per i suoi autori?

Una volta la caduta aveva bisogno di una rincorsa, di un ostacolo e di un’inquadratura. Oggi può durare sei secondi, essere montata in verticale e ricominciare automaticamente. Ma la forza di gravità, almeno lei, continua a lavorare in formato panoramico.

In realtà questa tendenza esisteva già prima dei social. Molti anni fa c’era già chi spezzettava i film, costruendoli attraverso episodi brevi, quasi fossero vecchie comiche. Gli albori di questo modo di raccontare erano già presenti».

«Soprattutto i giovani hanno ormai un modo di comunicare frammentario. Non lo dico necessariamente come una critica: è qualcosa che cambia insieme ai tempi.

La sua comicità nasce spesso dal corpo, dalle cadute e dalla precisione dei tempi, come nel cinema di Buster Keaton. Nell’epoca dei meme e di TikTok, il pubblico possiede ancora la pazienza necessaria per gustare una gag costruita dentro un film?

«Amici miei... fu vittima di una gogna mediatica»

Tra i suoi film ce n’è uno che considera particolarmente riuscito e che il pubblico o la critica non hanno compreso fino in fondo?

Neri Parenti: «Sicuramente Amici miei... Come tutto ebbe inizio. L’ho rivisto recentemente e penso che sia un bellissimo film: una commedia ricca, costosa, ambientata nel Quattrocento, con grandi costumi e attori molto bravi.

All’epoca subì una sorta di gogna mediatica. Secondo molti non si poteva toccare l’universo creato da Pietro Germi e portato sullo schermo da Mario Monicelli. Eppure al soggetto avevano lavorato anche sceneggiatori storici come Piero De Bernardi e Leonardo Benvenuti.

In quel periodo avevamo realizzato anche un cinepanettone. Per motivi di programmazione, le uscite vennero organizzate in modo diverso da come erano state immaginate. Quando il pubblico ritrovò Christian De Sica e Giorgio Panariello anche nel film ambientato nel Quattrocento, fece immediatamente due più due e cominciò a considerarlo una specie di cinepanettone in costume. È un peccato, perché il film è bello».

Uscito nel 2011 e ambientato nella Firenze del 1487, Amici miei... Come tutto ebbe inizio schierava Christian De Sica, Giorgio Panariello, Michele Placido, Paolo Hendel e Massimo Ghini, su un soggetto al quale, oltre a De Bernardi e Benvenuti, aveva lavorato anche Tullio Pinelli. Ma il cinepanettone arrivato in sala pochi mesi prima, Natale in Sudafrica (17 dicembre 2010), aveva per protagonisti proprio De Sica e Panariello. Forse il peccato originale del film fu tutto qui: arrivare mentre i suoi interpreti erano ancora inseguiti dall’eco del safari natalizio.