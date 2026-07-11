Morto Randolph Mantooth, star di Squadra emergenza: aveva 80 anni

L'attore statunitense, noto per il ruolo di Johnny Gage nella serie “Squadra emergenza”, è deceduto il 9 luglio in California dopo una lunga malattia. La serie, in onda dal 1972 al 1977, contribuì alla diffusione della figura del paramedico negli Stati Uniti. Mantooth ha lavorato anche in soap e numerose produzioni tv, mantenendo nel tempo un legame con il mondo dei soccorsi

“Era malato da diversi anni e continuava a dimagrire sempre di più”, ha dichiarato il fratello.

Randolph Mantooth, attore statunitense noto per la serie “Squadra emergenza”, è morto a 80 anni. La notizia è stata confermata dal fratello Donald Mantooth a “The Hollywood Reporter”. L’attore è deceduto giovedì 9 luglio in una casa di cura a Ventura, in California, dopo una lunga malattia.

Nel 1970 fu notato dalla talent scout Eleanor Kilgallen durante lo spettacolo “Philadelphia, Here I Come”. Ottenne così un contratto con Universal e iniziò la carriera a Hollywood.

Il successo con “Squadra emergenza”

La svolta arrivò nel 1971 con il ruolo di Johnny Gage in “Squadra emergenza”, accanto a Kevin Tighe. La serie raccontava le attività dei soccorritori della stazione 51 dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles.

All’epoca la figura del paramedico era poco conosciuta. “Che cosa diavolo è un paramedico?”, disse Mantooth alla proposta del ruolo.

Per prepararsi, gli attori seguirono corsi medici e addestramento con i vigili del fuoco. La serie, trasmessa dal 1972 al 1977, durò sei stagioni e fu seguita da film televisivi e da una serie animata.