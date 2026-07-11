Morto Randolph Mantooth, star di Squadra emergenza: aveva 80 anni

L'attore statunitense, noto per il ruolo di Johnny Gage nella serie “Squadra emergenza”, è deceduto il 9 luglio in California dopo una lunga malattia. La serie, in onda dal 1972 al 1977, contribuì alla diffusione della figura del paramedico negli Stati Uniti. Mantooth ha lavorato anche in soap e numerose produzioni tv, mantenendo nel tempo un legame con il mondo dei soccorsi
Randolph Mantooth, attore statunitense noto per la serie “Squadra emergenza”, è morto a 80 anni. La notizia è stata confermata dal fratello Donald Mantooth a “The Hollywood Reporter”. L’attore è deceduto giovedì 9 luglio in una casa di cura a Ventura, in California, dopo una lunga malattia.
“Era malato da diversi anni e continuava a dimagrire sempre di più”, ha dichiarato il fratello.
Il debutto e l’arrivo a Hollywood
Nato a Sacramento il 19 settembre 1945 con il nome di Randy DeRoy Mantooth, visse un’infanzia segnata da frequenti trasferimenti. Prima dei 18 anni abitò in 24 Stati diversi per il lavoro del padre.
Si avvicinò alla recitazione durante il liceo a Santa Barbara. Dopo il Santa Barbara City College, si trasferì a New York per studiare all’American Academy of Dramatic Arts, dove adottò il nome Randolph.
Nel 1970 fu notato dalla talent scout Eleanor Kilgallen durante lo spettacolo “Philadelphia, Here I Come”. Ottenne così un contratto con Universal e iniziò la carriera a Hollywood.
Il successo con “Squadra emergenza”
La svolta arrivò nel 1971 con il ruolo di Johnny Gage in “Squadra emergenza”, accanto a Kevin Tighe. La serie raccontava le attività dei soccorritori della stazione 51 dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles.
All’epoca la figura del paramedico era poco conosciuta. “Che cosa diavolo è un paramedico?”, disse Mantooth alla proposta del ruolo.
Per prepararsi, gli attori seguirono corsi medici e addestramento con i vigili del fuoco. La serie, trasmessa dal 1972 al 1977, durò sei stagioni e fu seguita da film televisivi e da una serie animata.
L’impatto della serie e la carriera
Il successo di “Squadra emergenza” contribuì alla diffusione dei servizi di emergenza negli Stati Uniti. Mantooth dichiarò: “Avrei potuto essere ricordato per un personaggio televisivo qualsiasi. Invece sono ricordato per qualcosa che ha cambiato la medicina d’emergenza per sempre”.
Dopo la serie, recitò nelle soap “Quando si ama”, “General Hospital”, “Così gira il mondo” e “Una vita da vivere”.
Partecipò anche a numerose produzioni televisive, tra cui “Charlie’s Angels”, “Love Boat” e “Un detective in corsa”. Al cinema recitò in “Un uomo qualunque” (2007) e “Bold Native” (2010).
Il legame con i soccorsi
Nel 2012 Mantooth e Kevin Tighe furono nominati capi onorari dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles. Il riconoscimento arrivò per il contributo della serie alla diffusione della cultura dell’emergenza.
I due attori mantennero un forte rapporto anche fuori dal set. Durante le riprese di “Squadra emergenza” condivisero un camper e rimasero legati negli anni successivi.